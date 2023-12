Football : les stars mondiales prêtes à briller à la CAN 2023

La Côte d’Ivoire sert de toile de fond à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024.

Le pays d’Afrique de l’Ouest s’apprête à accueillir le tournoi continental très attendu pour la première fois en près de quatre décennies, créant ainsi le cadre d’une démonstration de compétences et d’esprit compétitif.

Le tournoi de 24 équipes mettra en vedette de nombreux joueurs de premier plan du monde entier et des équipes nationales, dont celle de la Tunisie, qui espère renaître en Côte d’Ivoire près de vingt ans après.

Les Aigles de Carthage ont connu une chute baisse de régime depuis leur premier titre en 2004, mais ils espèrent être la surprise du tournoi avec une cote de 13,00 cette fois-ci.

La Tunisie n’a pas plusieurs grands noms du football mondial dans son effectif, mais elle compte quelques stars jouant en Europe, notamment en Ligue 1, où le défenseur central Montassar Talbi évolue à Lorient.

Le joueur de 25 ans a été une figure importante dans le onze de départ, contribuant à deux matches sans encaisser de buts en 12 apparitions. Capable d’évoluer des deux côtés au cœur de la défense, Talbi cherchera à aider la Tunisie à créer la surprise.

Les anciennes stars de la Ligue 1, Edouard Mendy et Seko Fofana, qui jouent maintenant dans des clubs de la Saudi Pro League, renforceront l’audience et l’intérêt des paris de la compétition au Moyen-Orient.

La CAN 2021 a été l’édition la plus réussie du tournoi, avec environ 500 millions de téléspectateurs de 160 nations. Un grand nombre de paris ont été placés sur les meilleurs sites des paris de foot en Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde, capturant davantage l’essence de l’un des événements les plus prestigieux du sport.

La prochaine édition pourrait établir de nouveaux records, alimentée par la participation de Mendy et Fofana, parmi d’autres stars de haut niveau du Moyen-Orient, qui attireront sans aucun doute plus d’intérêt des nations du Golfe.

Le gardien Du club saoudien Al-Ahli, Mendy, a été l’une des vedettes de l’édition historique de la CAN 2021 au Sénégal et espère porter son pays vers des victoires consécutives dans le tournoi.

Après avoir surmonté une période initiale d’adaptation, le joueur de 31 ans a enfin trouvé son rythme, contribuant à cinq matches sans encaisser de but en 13 rencontres et devrait maintenir sa forme impressionnante lors du prochain tournoi.

L’ancien milieu de terrain de Lens, Fofana, n’était pas dans l’effectif de la Côte d’Ivoire éliminée en quart de finale lors de l’édition précédente, mais la star d’Al-Nassr s’apprête à jouer pour les Éléphants l’année prochaine.

Le milieu de terrain défensif de 28 ans n’a pas encore ouvert son compte buts pour les géants de Riyad, mais il a créé une occasion importante en huit apparitions et pourrait jouer un rôle crucial dans la quête de gloire de sa nation.

La Côte d’Ivoire est l’une des nations les plus prestigieuses du football africain, remportant le tournoi de la CAN à deux reprises et faisant partie des favoris (9,00) aux côtés des détenteurs du titre, le Sénégal (6,50).

Les Lions de la Teranga ont éliminé l’Égypte aux tirs au but pour remporter leur premier titre de la CAN. Les Nord-Africains, dirigés par le talisman de Liverpool, Mohamed Salah, espèrent pouvoir aller jusqu’au bout cette fois-ci (10,00).

La Tunisie est une autre équipe qui devrait être en lice pour le titre, mais il faudra un retour en force pour qu’elle retrouve le sommet du football africain après sa chute.

Ils n’ont pas remporté la compétition depuis avoir battu le Maroc lors d’une séance de tirs au but il y a près de deux décennies. Cependant, le dernier tournoi pourrait leur offrir une plateforme pour une résurgence.

Le milieu de terrain de Manchester United, Hannibal Mejbri, représente le seul nom connu dans l’effectif tunisien et pourrait s’affirmer comme leur étoile montante après s’être frayé un chemin dans les plans d’Erik ten Hag à Old Trafford.

Ayant déjà compté 27 sélections, ce joueur polyvalent de 20 ans pourrait tirer profit de son exposition au football de haut niveau dans son célèbre club, même s’il n’a joué que six matches pour les Diables Rouges cette saison.

La Tunisie est considérée comme un outsider dans le prestigieux tournoi et ses cotes reflètent peut-être la confiance des bookmakers en sa capacité à opérer une renaissance à la CAN 2024.