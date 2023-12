La 20e édition du salon Dardéco du 13 au 23 décembre 2023

Du 13 au 23 décembre 2023, le Parc des expositions du Kram, au nord de Tunis, se transformera en un lieu d’inspiration et de créativité où les passionnés de décoration et de design pourront découvrir les dernières tendances et innovations.

La 20e édition du salon de la décoration et du design Dardéco, événement annuel attendu, rassemblera des exposants de renom, des designers talentueux, des artisans créatifs et des experts du secteur sous le slogan «Plein de couleurs. Plein de vie».

Plus de 170 exposants présenteront leurs produits et services de qualité, offrant aux visiteurs une expérience unique et inspirante. Ces derniers auront l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec les acteurs clés de la décoration, d’explorer des produits exclusifs, de trouver l’inspiration pour transformer leurs espaces de vie et de découvrir les dernières tendances en matière de mobilier indoor et outdoor, d’éclairage, de textiles de maison et bien plus encore.

En plus de l’exposition commerciale, le salon proposera un espace dédié à la création et au design. Des jeunes talents et des experts du secteur partageront leurs connaissances et leur expertise, offrant aux visiteurs des conseils précieux pour créer des intérieurs et extérieurs uniques et personnalisés.

Avec un thème coloré, l’Espace Design et Création 2023 mettra en avant les différentes teintes de couleurs tendance que ce soit à travers des mobiliers colorés, des textiles vibrants, des revêtements muraux originaux ou des luminaires éclatants.

Designers, créateurs et experts du secteur seront également présents pour donner des conseils sur l’utilisation des couleurs et sur la manière de les harmoniser pour créer des espaces équilibrés et esthétiques.

Pour les professionnels de l’industrie ou les amateurs passionnés de design, le salon Dardéco est l’événement à ne pas manquer.

Cette 20e session du salon se tiendra conjointement avec la 12e édition de la Foire du tapis et des tissages traditionnels (à la halle 2) et le Festival de la porcelaine (à la halle 3), du 13 au 23 décembre au Parc des expositions du Kram.