Le Kia Tasman, le pick-up au design fonctionnel et à la technologie innovante

Kia Corporation a dévoilé le 29 octobre 2024 tous les détails du Kia Tasman*, le premier pick-up de la marque. Marquant le dernier modèle à la vaste gamme de Kia, qui comprend les berlines, SUV, véhicules commerciaux et PBV (Platform Beyond Vehicle), le Kia Tasman établit la référence pour la future gamme de pick-up de Kia.

Le Kia Tasman a été conçu pour repousser les limites de ce qu’un pick-up peut accomplir et invite les clients à «plonger dans une nouvelle dimension». Avec son design fonctionnel et sa technologie de pointe, combinés à des fonctionnalités de commodité de premier plan et un habitacle ultra-spacieux et confortable, le Tasman est prêt à redéfinir les normes du secteur, permettant aux conducteurs d’explorer de nouveaux horizons.

S’appuyant sur plus de cinq décennies d’expertise dans le développement de véhicules à usage spécial, y compris des véhicules tout-terrain, le Kia Tasman est un pick-up véritablement transformateur qui répond sans effort aux besoins des activités professionnelles et de loisirs.

Pick-up progressif pour soutenir un style de vie plus large

Injectant l’héritage des modèles SUV de Kia avec des capacités tout-terrain exceptionnelles, y compris le robuste Mohave, le Kia Tasman a été entièrement conçu pour répondre aux besoins diversifiés des clients sur tous types de terrains.

«Le tout premier pick-up de Kia a été développé intégralement pour transformer le marché et répondre à la demande croissante pour les camions orientés vers un style de vie alliant des fonctionnalités avancées», a déclaré Ho Sung Song, président et PDG de Kia.

«Le Kia Tasman est un pick-up progressif qui suit son propre chemin – pas celui de la concurrence. Le Kia Tasman combine les véritables valeurs du pick-up avec une capacité et une praticité exceptionnelle, et des fonctionnalités avancées qui défient la pensée conventionnelle. Cette essence est incarnée dans notre slogan mondial ‘Plonger dans une nouvelle dimension’, permettant aux clients d’élargir leurs horizons. Il offre des solutions inédites pour ceux qui recherchent un véhicule de style de vie pour les loisirs et les activités de plein air tout en répondant aux besoins des petits opérateurs économiques, tels que les commerçants et les agriculteurs.»

Design extérieur : une approche esthétique novatrice

L’équipe de design de Kia a sciemment abandonné les formes conventionnelles qui dominent le design des pick-up depuis des décennies. Cette approche esthétique novatrice élimine le superflu en partant d’une forme simple qui met en avant la puissance et la solidité du véhicule grâce à des éléments à la fois simples et fonctionnels, évitant ainsi le style surdimensionné typique du segment des pick-up.

«Conçu spécialement pour les explorateurs, les aventuriers et les personnes qui aiment relever les défis, le Kia Tasman est conçu pour servir de compagnon fiable en toutes circonstances», a déclaré Karim Habib, vice-président exécutif et responsable du Design Global de Kia. Il ajoute : «Solide et capable, son design commence par une forme claire, utilisant des éléments simples et robustes pour capturer un esprit de praticité. Le Kia Tasman est un pick-up qui combine harmonieusement style de vie et utilité, et représente notre engagement à toujours apporter des idées audacieuses et innovantes à nos clients.»

Le Kia Tasman projette puissance, confiance et capacité à parts égales. Une calandre de radiateur expansive et un design de pare-chocs mettent en évidence la largeur du pick-up, tandis que le capot et la calandre encadrent le visage emblématique Kia Tiger, avec un éclairage signature orienté verticalement intégré aux phares.

Le pare-brise et la vitre arrière verticaux contribuent à la silhouette audacieuse du Kia Tasman, renforcée par les angles de 45 degrés des éléments graphiques saisissants du véhicule. Le design unique des ailes combine des fonctions pratiques, comme les phares et des unités de stockage, démontrant fonctionnalité et design clair et affirmé.

À l’arrière, le Kia Tasman renforce visuellement son caractère pratique. Le hayon arbore un logo estampé audacieux, tandis que la poignée du hayon et le feu stop haut monté sont intégrés de manière transparente pour une fonctionnalité améliorée et un caractère utilitaire.

Un total de neuf couleurs sont disponibles pour le Kia Tasman : Blanc Pur, Blanc Perle Neige, Gris Acier, Gris Interstellaire, Vert Paysage Urbain, Rouge Piste, Noir Perle Aurora et deux nouvelles teintes, Beige Sable et Bleu Denim.

Design intérieur : pureté et praticité combinées

Tout comme l’esthétique extérieure du Kia Tasman s’affranchit de la pensée conventionnelle, l’intérieur du pick-up introduit une nouvelle dimension audacieuse de qualité de design pour les clients. Pureté et simplicité sont prioritaires à parts égales à travers un habitacle pratique qui restera un partenaire fiable pour l’utilisateur au fil des ans.

L’espace robuste et solide est en accord avec le caractère d’un pick-up. Le design intérieur exploite des proportions concises et symétriques pour créer une apparence stable et équilibrée.

De grandes aérations avec un motif en nid d’abeille – un thème clé de l’intérieur – soulignent la fonctionnalité de la ventilation. Un volant multifonction et les sections modernes et minimalistes du tableau de bord inférieur et de la console centrale avec des boutons soigneusement positionnés offrent un contrôle intuitif de la technologie avancée du Kia Tasman. Des formes et des détails luxueux et sophistiqués appliqués dans tout l’habitacle élèvent encore plus le niveau du design intérieur des pick-up.

La technologie panoramique d’écran large de 12,3 pouces + 5 pouces + 12,3 pouces donne au conducteur et au passager accès aux commandes du véhicule et aux options avancées d’infodivertissement. Un système audio premium Harman Kardon à huit haut-parleurs en option permet aux utilisateurs de profiter pleinement de l’intégration Apple CarPlay et Android Auto de série.

Pour soutenir ses clients de manière nouvelle et significative dans leurs activités professionnelles et de loisirs, Kia a équipé l’intérieur du Tasman d’une large gamme de fonctionnalités et équipements innovants. Ceux-ci incluent une grande table pliante dans la console, des chargeurs sans fil doubles et des compartiments de rangement cachés sous les sièges arrière offrant une capacité de rangement de 33 litres, la meilleure de sa catégorie. Le Kia Tasman dispose également de l’espace pour la tête, de la largeur aux épaules et de l’espace pour les jambes aux sièges arrière les plus généreux du segment, avec des sièges arrière inclinables entre 22 et 30 degrés, assurant un environnement spacieux et confortable.

Comme tous les produits Kia, le Tasman inclut les 10 éléments durables incontournables de la marque, tels qu’un crash pad fabriqué en bio-plastique, des sièges en tissu PET recyclé et en cuir synthétique bio-PU, une composition de peinture sans BTX et bio-peinture, et un tapis intérieur fabriqué à partir de PET recyclé.

Le revêtement intérieur du Kia Tasman est disponible en cinq coloris : Noir Onyx/Gris Moyen, Brun Expresso/Noir Onyx, et Vert Foncé/Gris Moyen. Lors de la sélection des modèles axés davantage sur le tout-terrain, X-Line et X-Pro, les clients ont le choix parmi des options bicolores, notamment Noir Onyx/Gris Moyen et Vert Foncé/Marron Terracotta.

Finitions et spécifications du Kia Tasman

Le Kia Tasman est proposé en tant que modèle double cabine de base et dans les finitions X-Line et X-Pro. Le modèle X-Pro offre des performances tout-terrain supérieures grâce à une garde au sol supérieure de 28 mm, atteignant un total de 252 mm. Il est équipé de roues de 17 pouces en noir brillant avec des pneus tout-terrain, tandis que le modèle X-Line propose des roues en alliage de 18 pouces jumelées à des pneus pour route et terrain.

En outre, Kia propose des variantes de châssis cabine personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, ainsi que des options de cabine simple qui optimisent l’espace de chargement en reconfigurant l’habitacle en une seule rangée.

La personnalisation est essentielle à l’attrait du Kia Tasman, avec une gamme d’accessoires conçus pour améliorer les activités de loisirs et de travail, permettant aux consommateurs de personnaliser leur commande selon leurs préférences spécifiques. Ces accessoires sont standardisés dans leur conception, innovants et uniques, et fournissent des solutions polyvalentes pour que les utilisateurs puissent tirer le meilleur parti de la spaciosité, de la praticité et de la capacité de tous terrains du véhicule.

Le Kia Tasman sera proposé avec quatre configurations d’accessoires pour le plateau : Single Decker, Double Decker, Sports Bar et Ladder Rack, les trois premières étant disponibles dès le lancement. De plus, un total de 13 produits d’accessoires seront proposés, y compris deux types de marchepieds et des roues de style beadlock.

Le modèle Tasman Single Decker comprend une verrière et des portes papillon pour un accès facile, ainsi qu’un porte-bagages pour une tente de toit. Le modèle Tasman Double Decker comprend un coffre équipé de portes papillon et d’un couvre-tonneau coulissant, offrant un espace de chargement personnalisable. La variante Sports Roll Bar est équipée d’un cadre fonctionnel pour monter des articles de style de vie en plein air. La variante Ladder Rack dispose d’un support de type échelle et est également compatible avec des tentes de toit.

En savoir plus sur Kia Tasman.

*Le modèle Kia Tasman présenté est un modèle de pré-production. Les spécifications peuvent différer du modèle de production actuel.