Un village social et solidaire au profit de l’artisanat tunisien  

Le village social et solidaire (VSS) organisé par le magazine ‘‘Femmes Maghrébines’’ a pour slogan : «La solidarité au service de la femme artisane» et en sous-titre ce vers célèbre du poète palestinien Mahmoud Darwich «Il y a sur cette terre ce qui mérite d’être vécu».

Le VSS, qui se déroulera au Laico Tunis Hôtel, les 9 et 10 décembre 2023, est organisé avec le soutien de la Fondation Daam. Il est le fruit d’une réflexion sur les conditions socio-économiques de la femme artisane et de l’artisanat aujourd’hui. Il se veut un carrefour d’échange et de célébration de l’excellence de la créativité de l’artisanat. Et vise à mettre sous les projecteurs le savoir-faire des artisanes venues des quatre coins de la Tunisie et qui œuvrent pour la sauvegarde de notre patrimoine artisanal.

Une opportunité est ainsi offerte à plus d’une quarantaine d’artisanes pour exposer et commercialiser leurs produits dans un cadre digne de leur créativité. Il s’agit d’une alternative responsable pour les artisanes en quête de débouchés commerciales et d’un moyen de participer au développement économique des régions.

Au vue de la crise économique qui fait vivre des moments difficiles à tous les acteurs économiques et sociaux, l’économie sociale et solidaire constitue un pilier pour le développement du pays.

Les valeurs défendues par le VSS sont l’authenticité des produits fabriqués par les artisans manuels qualifiés; le respect des traditions et la préservation de l’éthique sociale et culturelle; l’utilisation des produits nobles, sains et de qualité supérieure; et la préservation de l’environnement.

