Pourquoi Israël ne changera pas

La guerre israélienne contre Gaza va probablement renforcer l’inclinaison de l’Etat hébreu vers la droite. Les électeurs juifs ayant tendance à voter à droite, surtout en temps de guerre ou d’insécurité. (Illustration : Manifestants exigeant une action du gouvernement pour restituer les otages israéliens, Jérusalem, novembre 2023)

Par Dahlia Scheindlin *

A partir du moment où le Hamas a franchi la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza le 7 octobre, on a eu l’impression qu’Israël ne serait plus jamais le même. En quelques heures, les Israéliens ont été contraints de se rendre à l’évidence : bon nombre des hypothèses qui avaient longtemps guidé la politique israélienne à l’égard des Palestiniens s’étaient effondrées. La politique de blocus de Gaza menée par l’État depuis 16 ans n’a pas réussi à assurer la sécurité de la population. Le calcul du gouvernement selon lequel il pourrait inciter le Hamas à faire preuve de pragmatisme – que ce soit en autorisant le financement qatari du Hamas ou en accordant des permis de travail aux travailleurs de Gaza – a plutôt incité Israël à la complaisance. Et la croyance selon laquelle la plupart des menaces du Hamas pourraient être neutralisées grâce à une surveillance de haute technologie (…) et au système de défense antimissile Iron Dome s’est révélée totalement fausse.

À un niveau plus large, les attaques ont montré le terrible échec de l’idée selon laquelle la question politique palestinienne pouvait être laissée de côté indéfiniment sans aucun coût pour Israël, une croyance si axiomatique parmi les dirigeants israéliens que les commentateurs lui ont trouvé des noms : gestion du conflit, ou «réduction de la conflit». Ainsi, il n’y a eu aucune négociation israélo-palestinienne sur un accord de paix sur le statut final depuis des années, alors même qu’Israël poursuivait la normalisation avec un nombre croissant d’États arabes. Pendant plus de deux décennies, les partis de droite dominant la scène politique israélienne ont dit aux électeurs que le pays était plus sûr qu’il ne le serait sous toute autre politique, et la majorité des électeurs ont accepté. Mais le 7 octobre, l’attaque du Hamas a mis fin au statu quo.

Pourtant, sur un point majeur, Israël reste inchangé. Même si les Israéliens accusent les dirigeants du pays d’être responsables des échecs catastrophiques en matière de sécurité entourant les attaques, leur orientation politique fondamentale semble peu susceptible de changer. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait bien être contraint de démissionner une fois la guerre terminée, voire avant, puisque la guerre n’a pas d’issue claire. Mais comme l’histoire israélienne l’a montré à maintes reprises, notamment au cours des dernières décennies, les épisodes de guerre ou de violence extrême comme celui-ci n’ont fait que renforcer l’inclinaison à droite de la politique israélienne. Si cette tendance se confirme aujourd’hui, les Israéliens pourraient élire un nouveau gouvernement, mais ils pourraient aussi approuver les mêmes hypothèses erronées qui ont défini cette tendance et qui ont contribué à façonner la crise actuelle.

Carton rouge pour Netanyahou

Sans surprise, de nombreux israéliens imputent directement l’échec désastreux de la sécurité du pays à Netanyahou, l’homme au sommet. Ce qui est plus frappant, cependant, c’est qu’ils expriment leur opposition au milieu de l’une des guerres les plus difficiles qu’Israël ait menées depuis des décennies. Ainsi, dans les semaines qui ont suivi l’attaque, plusieurs manifestations ont eu lieu appelant Netanyahou à démissionner; le chef de l’opposition, Yair Lapid, s’est joint à l’appel, tout comme certaines familles de victimes tuées ou kidnappées par le Hamas. De nombreux sondages suggèrent que Netanyahou serait largement vaincu si les élections avaient lieu maintenant.

Même une enquête réalisée les 22 et 23 novembre – après que le gouvernement a annoncé un accord de libération d’otages qui aurait pu renforcer sa position – a montré que la coalition au pouvoir perdrait 23 de ses 64 sièges à la Knesset (sur 120). Le soutien au propre parti de Netanyahou a chuté de façon spectaculaire : si les élections avaient lieu maintenant, les sondages montrent que le Likoud perdrait près de la moitié de ses 32 sièges à la Knesset. Le plus frappant est peut-être que plus des trois quarts des Israéliens pensent que Netanyahou devrait démissionner, après ou même pendant la guerre.

Ces chiffres contrastent fortement avec le soutien massif dont bénéficient la plupart des dirigeants lorsque leur pays est attaqué ou en guerre. Par exemple, les Américains se sont ralliés au président américain George W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001, et les taux d’approbation des dirigeants américains ont augmenté à deux chiffres pendant la guerre du Golfe de 1990-1991 et la guerre en Irak qui a commencé en 2003. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a connu une popularité croissante après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022.

Les Israéliens en temps de guerre

Pour les israéliens, cependant, se retourner contre leurs dirigeants en temps de guerre n’est pas nouveau. Les électeurs du pays se sont souvent retournés contre leur gouvernement après le déclenchement de la guerre, quelle que soit l’orientation politique des partis au pouvoir. En 1973, le Premier ministre Golda Meir a été accusée de n’avoir pas anticipé l’attaque égyptienne qui a déclenché la guerre du Kippour et a finalement été chassée de ses fonctions. La deuxième intifada, le violent soulèvement palestinien qui a débuté en 2000, a conduit à l’effondrement du gouvernement du Premier ministre Ehud Barak, Barak perdant de 25 points de pourcentage face à Ariel Sharon en 2001.

Un autre exemple est la guerre menée par Israël contre le Hezbollah en 2006. En août de la même année, 63% des Israéliens estimaient que le Premier ministre Ehud Olmert n’avait pas réussi à gérer la guerre correctement et devait démissionner. Début 2007, Olmert faisait également l’objet d’enquêtes pour corruption, et plus des trois quarts des Israéliens étaient insatisfaits de son travail, la même proportion qui souhaite actuellement que Netanyahou abandonne le pouvoir. (Olmert a finalement démissionné en 2008 en raison de son inculpation imminente pour corruption.)

D’après ce schéma bien établi, il semble probable que Netanyahou subira le même sort. Bien avant les attaques du Hamas, son gouvernement de coalition d’extrême droite, formé fin décembre 2022, avait été largement vilipendé. Pendant une grande partie de l’année dernière, un grand nombre d’Israéliens sont descendus dans la rue pour s’opposer au projet très controversé de réforme judiciaire, dans ce qui était devenu la manifestation la plus longue de l’histoire d’Israël : le 7 octobre aurait marqué la 40e semaine consécutive. Déjà en avril, seulement 37% des Israéliens soutenaient le Premier ministre; depuis les attentats, ce chiffre a chuté à 26%. À la mi-novembre, deux fois plus d’Israéliens, soit 52%, étaient favorables à l’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne Benny Gantz, principal rival politique de Netanyahou et actuel partenaire du cabinet de guerre d’urgence.

De plus, Netanyahou a également été poursuivi par des allégations de corruption. Entre les affaires de corruption active portées contre lui, les failles de sécurité sous sa direction et la guerre actuelle, il lui sera difficile, voire impossible, de rester au pouvoir. Mais la question plus vaste demeure : son départ conduirait-il à un changement fondamental dans l’orientation de la politique ou de la politique israélienne ?

Le virage à droite

À maintes reprises, dans les moments de guerre ou de violence extrême, les Israéliens se sont tournés vers la droite. Lorsqu’Israël a élu pour la première fois le Likoud de droite en 1977, cela a mis un terme à la lente chute du gouvernement travailliste qui avait commencé après la guerre de 1973. La victoire était en fait principalement motivée par une rébellion de longue date contre les élites dirigeantes de l’Alignement travailliste, mais elle a légitimé des idéologies plus nationalistes et dures en tant que force significative en Israël. Cela a également marqué le début de la deuxième phase de l’histoire politique du pays, dominée principalement par des gouvernements de droite.

Au cours des années 1980, deux conflits majeurs ont contribué à pousser davantage d’Israéliens à s’identifier à droite : la guerre de 1982 et la première Intifada, qui a débuté en 1987. Ce changement se reflète dans les chiffres des sondages : en 1981, des enquêteurs ont découvert que parmi les juifs (presque aucune enquête publique n’incluait les Arabes à l’époque), 36% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles envisageaient de soutenir un parti de droite. En 1991, la proportion de personnes s’identifiant comme étant de droite représentait environ la moitié de tous les Juifs israéliens.

Néanmoins, lors des élections de 1992, le leader travailliste Yitzhak Rabin a gagné grâce à une campagne visant à faire avancer un processus de paix avec les Palestiniens, allant apparemment à l’encontre des attentes selon lesquelles le conflit mènerait à des victoires électorales de la droite. Certains analystes ont conclu plus tard que le recours à la force par les Palestiniens lors de la première Intifada aurait pu contribuer au soutien d’Israël à la paix et aux gouvernements conciliants. Mais ce conflit était bien moins violent que les guerres ultérieures. Les Palestiniens ont largement eu recours à des tactiques de désobéissance civile, avec des affrontements légers limités principalement aux territoires occupés. Les élections de 1992 ont également été la dernière fois que les Israéliens ont voté pour la gauche à la suite d’un conflit avec les Palestiniens.

L’effet de la deuxième Intifada sur l’électorat fut presque immédiat.

Bien que le gouvernement de Rabin ait signé les accords d’Oslo avec l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat, les extrémistes des deux côtés ont rapidement contrecarré le processus. Entre 1993 et ​​1995, des groupes militants palestiniens ont perpétré 14 attentats-suicides en Israël. En 1994, le colon fondamentaliste juif Baruch Goldstein a massacré 29 fidèles musulmans à Hébron. Puis, en novembre 1995, Rabin a été assassiné par un ultranationaliste religieux israélien lors d’un rassemblement pour la paix à Tel Aviv.

L’assassinat de Rabin tue le processus de paix

De nombreux analystes israéliens et même d’anciens négociateurs pensent que l’assassinat de Rabin a tué le processus de paix : Rabin en avait fait une pièce maîtresse de son leadership et avait la stature politique nécessaire pour entraîner une partie importante de l’opinion publique israélienne. Mais une autre interprétation est que, sans Rabin, les Israéliens sont simplement revenus à leurs préférences idéologiques naturelles. Au début de l’année 1995 – avant l’assassinat de Rabin – environ la moitié des Juifs israéliens se qualifiaient de droite, contre 28% qui se qualifiaient de gauche et 23% qui se décrivaient comme centristes, ce qui reflète largement le sondage de 1991. Et lors des élections de 1996, malgré les sondages montrant une sympathie après l’assassinat pour le successeur de Rabin, Shimon Peres, les électeurs ont finalement élu Netanyahou , qui s’est présenté sur un programme populiste de droite et s’est opposé au «processus de paix».

Pourtant, si la violence a poussé les Israéliens encore plus à droite, les années d’Oslo ont également montré que des temps plus calmes pourraient provoquer un basculement proportionné, bien que modéré, vers la gauche. Par exemple, pendant le premier mandat de Netanyahou à la fin des années 1990, alors que les attentats-suicides diminuaient, la proportion de Juifs israéliens s’identifiant comme de gauche est passée à 35%, tandis que ceux se décrivant comme de droite sont tombés à 42%. Selon les données de sondages disponibles, cette différence de sept points constitue l’écart le plus étroit entre les deux camps au cours des 30 dernières années. Puis, en 1999, Barak, un dirigeant alors considéré par la plupart des Israéliens comme de gauche, a été élu au pouvoir sur la promesse de relancer le processus de paix et de mettre fin à l’occupation israélienne du sud du Liban, qui durait à l’époque depuis 17 ans.

Mais le soutien israélien à la gauche n’a pas duré. Lors du sommet de Camp David en juillet 2000, Barak a tenté de parvenir à un véritable accord à deux États avec Arafat. Au lieu de cela, les pourparlers ont échoué et la deuxième Intifada a éclaté, devenant rapidement bien plus violente que la première. L’effet sur l’électorat a été presque immédiat : dans mes enquêtes, le pourcentage de Juifs israéliens s’identifiant à des attitudes de gauche a chuté de dix points au cours de la première année de l’Intifada, et il a continué à baisser par la suite.

De plus en plus à droite

Au cours de la première décennie de ce siècle, les Israéliens se sont orientés davantage vers la droite. La première moitié de la décennie a été caractérisée par quatre années d’attentats suicides et par la ré-invasion israélienne des villes palestiniennes dans le cadre de l’opération Bouclier défensif. La seconde moitié a été marquée par la guerre du Liban en 2006, ainsi que par le retrait d’Israël de Gaza, qui a contribué à la victoire du Hamas aux élections palestiniennes et à sa prise de contrôle violente de Gaza en 2007. Cela a conduit au blocus de la bande par Israël. Les tirs de roquettes depuis Gaza vers Israël sont devenus plus fréquents, culminant avec l’Opération Plomb Durci, l’invasion massive de Gaza par Israël en 2008-2009. Peu de temps après cette guerre, les Israéliens ont élu Netanyahou au pouvoir, son Likoud adoptant une orientation de plus en plus populiste et nationaliste. En 2011, plus de la moitié des Juifs israéliens se décrivaient comme étant de droite, et plus de trois fois plus se disaient de gauche, un chiffre qui était tombé à 15%.

Au cours des années 2010, la tendance s’est poursuivie. Alors qu’Israël menait de nombreux conflits avec le Hamas – y compris son opération plus étendue à Gaza en 2014 – l’identification des électeurs juifs israéliens à l’idéologie de droite n’a cessé de croître. Même si cet indicateur oscillait encore autour de 50% au milieu des années 2010, il a atteint 60% en 2019, selon mes enquêtes. À ce stade, les Arabes israéliens – environ 20% de la population israélienne (mais environ 17% de l’électorat citoyen adulte) – étaient également régulièrement interrogés, et leur faible niveau de soutien à l’idéologie de droite faisait baisser la moyenne globale. Néanmoins, même en incluant les Arabes israéliens, environ la moitié de l’ensemble de la population israélienne se considère comme de droite. (Les Arabes israéliens ont effectivement porté le total de gauche à environ 18% de la population totale dans la plupart des enquêtes de ces dernières années.)

Les années qui ont précédé la guerre actuelle ont encore renforcé cette trajectoire. En mai 2021, une nouvelle escalade avec le Hamas a conduit à des violences de rue sans précédent entre Juifs et citoyens arabes en Israël, suivies d’une vague de violence plus modeste en 2022 et d’un combat rapide avec le Jihad islamique palestinien en mai 2023. Malgré l’indignation généralisée envers le gouvernement Netanyahou pour son projet de réforme judiciaire, la majorité des électeurs juifs ont continué à s’identifier comme étant de droite dans les sondages.

Notamment, cinq jours seulement avant les attaques du Hamas, aChord, un centre de recherche en psychologie sociale affilié à l’Université hébraïque, a mené une enquête qui a révélé que les deux tiers des Juifs israéliens s’identifiaient comme étant de droite (soit «droite ferme», soit «droite modérée») tandis que 10% se sont identifiés comme étant de gauche. Cela signifiait que pour chaque électeur juif israélien de gauche, la tendance était à près de sept à droite. Sur la base de ces données sombres, il serait remarquable que les Israéliens ne s’orientent pas davantage vers la droite à la suite du pire épisode de violence contre les Israéliens depuis la fondation du pays.

De quoi sera fait l’après-Netanyahou ?

Malgré l’énorme désaffection populaire à l’égard du leadership de Netanyahou , les inquiétudes concernant l’instabilité politique lui permettront probablement de rester au pouvoir pendant la guerre actuelle. De plus, beaucoup de choses pourraient encore se produire dans la guerre elle-même, et les inclinations des électeurs pourraient également dépendre du temps qui s’écoulera avant les prochaines élections. Mais si Netanyahou est finalement forcé de quitter ses fonctions, il est loin d’être certain qu’Israël empruntera une voie idéologique différente.

Les sondages actuels montrent que les électeurs affluent vers le parti de centre-droit de l’Unité nationale de Gantz. Selon un sondage publié le 24 novembre, si les élections avaient lieu maintenant, le parti de Gantz obtiendrait 43 sièges, soit 11 de plus que ce que le Likoud a remporté lors des élections de 2022 et bien plus du double de ce que le Likoud s’attend à obtenir actuellement. Mais il est trop tôt pour savoir si ces chiffres se maintiendront, et encore moins s’ils reflètent un déplacement plus large vers le centre. L’un des problèmes est que, puisque tous les partis d’extrême droite israéliens font partie de la coalition au pouvoir, profondément impopulaire, les électeurs en colère contre le gouvernement initial de Netanyahou soutiennent par défaut l’unité nationale – désormais partenaire de guerre de ce gouvernement. Gantz, avec ses solides références militaires, semble également bénéficier du soutien du «rassemblement autour du drapeau» dans la guerre elle-même.

Il est peu probable que Gantz s’écarte de l’approche actuelle de la droite à l’égard du problème palestinien. Mais si les Israéliens en veulent à Netanyahou et semblent pourtant susceptibles de se tourner vers la droite, pourquoi ne s’attachent-ils pas aux partis d’extrême droite de la coalition ?

Jusqu’à présent, les sondages ne montrent aucune hausse pour les partis ultranationalistes juifs et sionistes religieux. Paradoxalement, le programme extrémiste du gouvernement Netanyahou , ses attaques contre les institutions démocratiques et la mauvaise gouvernance catastrophique qui a conduit à la guerre pourraient en réalité empêcher l’électorat de faire ce qui aurait pu être un glissement réflexif vers une droite plus théocratique, antidémocratique et irrémédiable.

Une issue plausible de la crise actuelle serait donc de voir Israël passer à un nouveau gouvernement dirigé par Gantz. Gantz éviterait probablement le courant constant de populisme diviseur de Netanyahou et probablement ses scandales de corruption, et il éviterait presque certainement la volonté messianique des gouvernements de ses prédécesseurs d’étendre les colonies ou d’officialiser l’annexion.

Pourtant, compte tenu du long passé militaire de Gantz et de la présence d’anciens membres du Likoud dans son parti, il jouit d’une légitimité à droite et voudra la conserver. De plus, il n’y a pas grand-chose dans la rhétorique de Gantz qui suggère qu’il s’écarterait de manière significative de l’approche actuelle de la droite à l’égard du problème palestinien. Ni en tant que candidat, ni depuis qu’il a rejoint le cabinet de guerre, Gantz n’a ouvertement pas soutenu une solution à deux États, ni d’ailleurs aucune résolution politique de la question palestinienne. Pas plus tard que l’année dernière, il a évoqué l’idée de «deux États pour deux entités» et a déclaré : «Je suis contre cela».

L’une des pires erreurs de Netanyahou a été de considérer le problème palestinien uniquement en termes de sécurité, comme si les politiques derrière le conflit pouvaient être ignorées. Bien entendu, cela a conduit à l’angle mort qui a contribué à rendre les attaques du Hamas si meurtrières. Mais en tant qu’homme de Tsahal, Gantz semble probablement considérer le problème palestinien de la même manière : comme une menace à la sécurité qu’il faut contenir plutôt que comme une reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autodétermination. Et si tel est le cas, malgré toute son horreur, le 7 octobre semble susceptible d’entraîner la même chose, y compris de futurs cycles de misère des deux côtés.

Traduit de l’anglais.

* Sondeuse, chercheuse politique à Century International et chroniqueuse à Haaretz. Elle est l’auteure de ‘‘The Crooked Timber of Democracy in Israel’’.

Source : Foreign Affairs.