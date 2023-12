Rym Mahjoub élue présidente du parti Afek Tounes

Rym Mahjoub a succédé à Fadhel Abdelkefi, démissionnaire, à la présidence du parti Afek Tounes, une formation socio-libérale créée en en mars 2011 et qui avait fait partie, en 2017, du premier gouvernement Youssef Chahed.

Rym Mahjoub, vice-présidente, était en lice face à Abderrahmane Belgacem, le directeur exécutif et elle a été élu par une majorité confortable de 59,41%, contre 37,17% pour son concurrent, lors d’un congrès électif tenu dimanche 10 décembre 2023.

Mme Mahjoub devient la quatrième présidente de Afek Tounes, après Mohamed Louzir, Yassine Brahim et Fadhel Abdelkefi. Elle a la lourde mission de relancer un parti en perte de vitesse, souvent considéré comme une formation de cadres proches des milieux d’affaires, une réputation non usurpée, puisqu’elle a souvent été dirigée par des hommes et des femmes d’affaires.

I. B.