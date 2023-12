Tunisie : un ancien DG d’Al-Karama Holding placé en détention

Le premier juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a délivré, aujourd’hui à l’aube deux mandats de dépôt à l’encontre de l’ancien directeur général de la société Al-Karama Holding et d’un ancien haut cadre retraité du Premier ministère, dans le cadre de l’affaire liée à des soupçons de corruption financière et administrative dans la gestion du dossier des biens confisqués.

Selon Mosaïque FM, qui a rapporté l’information, le parquet près le tribunal de première instance de Tunis avait autorisé les agents de la troisième brigade centrale de la criminalité financière relevant de la garde nationale à l’Aouina à mettre en dépôt l’ancien directeur général de la société Al-Karama Holding et un expert comptable, ainsi que 10 autres suspects devant être entendus dans le cadre d’enquêtes liées à des soupçons de corruption financière dans l’administrateur et la gestion du dossier des biens confisqués. Parmi les personnes citées dans l’enquête figuraient un ancien directeur général à la présidence du gouvernement, des cadres du ministère des Finances et des dirigeants d’entreprises privées ayant fait l’objet de confiscation.

À l’issue de l’enquête, le ministère public a décidé de déférer au juge d’instruction les neuf suspects, pour implication dans la formation d’une alliance en vue de porter atteinte à des biens et des personnes, l’exploitation de sa position de fonctionnaire pour obtenir un avantage injustifié et porter préjudice à l’administration, et l’accaparement par un fonctionnaire des fonds publics dont il était en charge en vertu de sa fonction.

Après avoir interrogé les suspects jusqu’à aujourd’hui à l’aube, le juge d’instruction chargé de l’enquête a décidé d’émettre un mandat de dépôt en prison contre l’ancien directeur général d’Al-Karama Holding et un fonctionnaire à la retraite, et de maintenir le reste des suspects en état de liberté en attendant la suite des investigations.

I. B.