Netanyahu habite une maison spoliée aux Palestiniens (vidéo)

Le destin personnel du chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu se mêle intimement au destin d’Israël, l’entité artificielle créée en 1948 par le mouvement sioniste en recourant au terrorisme, à la spoliation et au déplacement forcé des Palestiniens. (Illustration : la maison de Netanyahu à Jérusalem spoliée par la force à la famille palestinienne du Dr Tawfik Canaan).

Par Imed Bahri

En effet, la maison qu’habite Netanyahu avenue Haportzim dans le quartier Katamon de Jérusalem est la maison de la famille palestinienne Canaan et précisément du docteur Tawfik Canaan, l’un des premiers médecins palestiniens et grande figure intellectuelle notoire.

En 1948, le docteur Canaan et sa famille ont été expulsés de leur maison, une villa de deux étages à Jérusalem. La villa a été confisquée par le gouvernement israélien qui l’a mise à la disposition de la famille Netanyahu en 1949.

Dix ans plus tard, en 1959, la famille Netanyahu rachètera au gouvernement israélien la villa pour la modique somme de 16 500 livres selon le registre foncier. Une très bonne affaire pour une maison de 581 mètres carrés très bien située au cœur de Jérusalem dira le journal israélien Haaretz qui s’est intéressé à la demeure. Benjamin Netanyahu rachètera ces dernières années la part de son frère Iddo pour 1,3 million de dollars et en est devenu l’unique propriétaire.

La famille Canaan expulsée et sa maison détruite

La famille Canaan, expulsée de sa maison en 1948, a trouvé refuge pendant deux ans et demi dans une chambre mise à sa disposition au sein du Patriarcat Grec-Orthodoxe de Jérusalem. Leïla, membre de la famille du docteur Canaan écrira: «Mes parents se rendaient quotidiennement au sommet du mur de Jérusalem pour regarder leur maison. Ils ont été témoins du saccage de la maison ainsi que de la merveilleuse bibliothèque et des manuscrits inestimables que ma mère gardait jalousement avec une grande fierté. Ils ont vu les meubles Biedermeyer de ma mère être chargés dans des camions puis leur maison incendiée.»

Ensuite, Tawfik Canaan et sa famille résideront jusqu’à son décès en 1964 dans l’hôpital Augusta Victoria de Jérusalem dépendant de l’Église protestante allemande.

Cependant, le docteur Canaan demeure une figure historique palestinienne notoire grâce à son travail et son œuvre. Ce fut un pionnier. Il fut d’abord diplômé en médecine de l’Université américaine de Beyrouth (à l’époque encore nommé Syrian Protestant College) en 1905 et durant sa longue carrière, il sera entre autres médecin de l’armée ottomane lors de la première guerre mondiale. Ses intérêts n’étaient pas limités à la médecine. Étant polyglotte, outre l’arabe, il parlait couramment l’anglais, l’allemand et l’hébreu. Il mettra sa maîtrise des langues au service de son pays.

Un grand nationaliste palestinien

Tawfik Canaan a publié un certain nombre d’ouvrages et plus de cinquante articles en anglais et en allemand consacrés à la culture populaire et au folklore palestiniens mais également au monde rural palestinien et à l’agriculture. Il donnera une conférence en 1909 intitulée «L’agriculture en Palestine» et publiera en 1913 en allemand un livre intitulé ‘‘Le calendrier des paysans palestiniens’’. Ses écrits demeurent une référence pour les chercheurs sur le Moyen-Orient que ce soit en histoire, en anthropologie ou en ethnographie. Sur le plan politique, il écrira pour défendre la cause de son pays et dénoncer l’occupation britannique et la colonisation sioniste.

À elle seule, cette histoire résume et illustre parfaitement l’injustice historique subie par les Palestiniens qui est personnifiée d’un côté par le destin des victimes en l’occurrence le docteur Tawfik Canaan et sa famille et de l’autre côté, le bourreau israélien qui a expulsé les Palestiniens et leur a spolié leurs biens, personnifié ici par la famille Netanyahu.

Vidéo: