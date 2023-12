IFT : Projection du film inédit « Pourquoi les Mille et Une Nuits ? » de Mohamed Nacer Khemir

A l’occasion de la Journée internationale de la langue arabe célébrée le 18 décembre*, l’Institut français de Tunisie (IFT) organise la projection du film inédit « Pourquoi les Mille et Une Nuits ? « de Mohamed Nacer Khemir (90 mn, 1990).

La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur, modéré par Sabrine Ghannoudi, artiste-comédienne, ajoute l’IFT, en précisant que l’événement rendra hommage à André Miquel, traducteur en français des Mille et Une Nuits.

🗓 Mercredi 20 décembre à 15h00

📍 Auditorium de l’IFT

✅ Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

« Indifférentes au jugement des siècles, « Les Mille et Une Nuits » ont traversé le temps et les cités comme un fleuve mystérieux qui renouvelle sa source au cœur du désir secret de l’homme.

Pourtant elles ont souffert – et souffrent encore – de confusion et de clichés :

en Orient, jugées aux mieux futiles, souvent subversives, elles ont encore fait l’objet d’une condamnation à l’autodafé en 1983 au Caire !

en Occident, encombrées d’une imagerie de bazar, elles sont souvent réduites à l’état de folklore.

Pourtant comme le dit Jamel Eddine Ben Cheick :

« Les Nuits peuvent pour l’Occident rétablir la littérature arabe dans sa vérité, et pour les arabes, rétablir une culture occultée » »

* La journée mondiale de la langue arabe est une journée internationale des Nations unies qui célèbre la langue arabe le 18 décembre de chaque année. Cette date commémore la reconnaissance de l’arabe comme langue officielle des Nations unies par l’Assemblée générale, le 18 décembre 1973.