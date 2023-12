Gaza: La Tunisie devrait prendre en charge l’enfant Darine Al-Bayaa (vidéo)

La petite Darine Al-Bayaa, désormais orpheline et blessée suite à un bombardement israélien et ne pouvant plus marcher, a interpellé dans une vidéo les pays arabes pour pouvoir être prise en charge et être soignée. Son rêve est de pouvoir marcher de nouveau.

Darine a miraculeusement survécu au bombardement de l’immeuble dans lequel s’est regroupée l’ensemble de sa famille croyant que l’endroit était sûr. Soixante-dix personnes de sa famille et de ses proches ont péri suite à ce bombardement israélien. Darine, qui était sous les décombres, a pu être sauvée mais n’a plus personne. Il ne lui reste plus que son petit frère Kinan.

Fortement affectée par cette tragédie et ne pouvant plus marcher, la fillette, actuellement hospitalisée à l’Hôpital Shuhada Al-Aqsa, est apparue en pleur dans la vidéo surtout que dans la catastrophe actuelle dans laquelle se trouve Gaza et ses hôpitaux, la petite fille ne peut pas être correctement soignée. Elle a dit: «Je souhaite tant remarcher. Je souhaite être prise en charge pour que je puisse voyager et être soignée pour pouvoir aller visiter les tombes de mes proches et les fleurir, pour que je puisse marcher comme avant et pour pouvoir jouer avec les filles.»

La Tunisie, qui reçoit des Palestiniens blessés, devrait prendre en charge la petite Darine Al-Bayaa, la soigner afin qu’elle puisse marcher de nouveau.

