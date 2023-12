Opinion : Noël annulé au pays de la naissance de Jésus

Bethléem prend généralement vie à Noël. Pas cette année. En Terre Sainte, les célébrations ont été annulées : pas de défilés, pas de bazars, pas d’éclairage public des arbres. Dans mon pays, la Jordanie, où Jésus a été baptisé, notre communauté chrétienne a choisi de faire de même. (Une scène de la Nativité à Bethleem, en Cisjordanie, montre l’enfant Jésus drapé d’un keffieh palestinien et placé dans un tas de décombres en signe de solidarité avec la population de Gaza. Ph. Maja Hitij/Getty Images)

Par la reine Rania Al Abdullah *

En Cisjordanie occupée, une église de Bethléem a adapté sa crèche, plaçant l’enfant Jésus parmi les décombres d’un bâtiment bombardé. C’est le reflet de l’histoire qui se joue partout sur les écrans : les images horribles de la destruction de Gaza, et surtout de ses enfants ensanglantés et brisés.

Je regarde une vidéo d’un père de Gaza caressant le visage de sa fille, disant à quelqu’un de regarder à quel point elle est belle. Elle pourrait presque dormir, sans son linceul blanc.

Je continue et vois un jeune garçon se débattant sous la pluie et les routes inondées, portant le corps d’un enfant encore plus petit qu’il a refusé de laisser derrière lui. Une mère tenant le corps mou de sa fille contre elle : «Mets ton cœur sur mon cœur», lui dit-elle en criant alors que d’autres tentent de l’emmener. Elle n’était pas prête à la laisser partir.

Un appel désespéré au monde

Nous devons voir dans les visages de ces enfants les nôtres. Chacune de ces vidéos est un appel désespéré au monde pour qu’il reconnaisse leur humanité et leur souffrance.

La population de Gaza n’a pas perdu espoir dans l’humanité des autres – même si nombre d’entre eux ne voient pas la leur.

Depuis le 7 octobre, la grande majorité des victimes en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont des civils. Qu’elle soit tuée, kidnappée ou injustement détenue, chaque personne laisse un vide impossible à combler. Il n’y a aucune différence entre la douleur ressentie par les mères palestiniennes et israéliennes suite à la perte d’un enfant.

Chaque jour qui passe sans cessez-le-feu entraîne de nombreuses pertes tragiques.

En un peu plus de deux mois, Israël a transformé Gaza en un paysage infernal. Près de 20 000 morts. Au moins 8 000 sont des enfants, soit plus que le nombre de morts de Pearl Harbor, des attentats du 11-Septembre et de l’ouragan Katrina réunis.

Environ 2 millions de personnes sur 2,2 millions à Gaza ont été déplacées – presque toute la population s’est transformée en réfugiés. Plus de 50 000 Gazaouis ont été blessés, mais seuls huit hôpitaux sur 36 sont opérationnels. À tout cela s’ajoute la faim. Près de la moitié des habitants de Gaza meurent de faim. En plus de deux mois, moins d’une semaine de l’aide dont ils ont besoin a été autorisée. Comment affamer une population peut-il être considéré comme une forme légitime d’autodéfense ?

La Terre Sainte transformée en cimetière pour enfants

Les organisations internationales qualifient désormais Gaza de cimetière pour enfants. Comme il est pervers que la Terre Sainte soit décrite comme quelque chose de si profondément impie.

Cela est devenu un véritable cauchemar humanitaire. Chaque jour qui passe, le seuil de ce qui est acceptable tombe à des paliers plus bas, créant un précédent terrifiant pour cette guerre et d’autres à venir.

Quel que soit le camp que vous soutenez, vous pouvez toujours exiger un cessez-le-feu, la libération des otages et des détenus et un accès sans restriction à l’aide.

Certains considéreront cela comme un plaidoyer sincère, arguant qu’un cessez-le-feu immédiat n’est ni stratégique ni durable. Le fait qu’un appel au retour à la raison puisse être considéré comme de la sentimentalité est un témoignage de notre époque. Nous entendons également beaucoup parler de paix le lendemain, comme pour se décharger de la responsabilité d’agir maintenant.

Un cessez-le-feu n’est qu’un début. Nous devons également nous lancer dans le difficile processus de ré-humanisation, en reconnaissant l’humanité des autres et en agissant sur cette parenté universelle.

Je suis une mère et mon cœur se brise à l’idée que des parents à Gaza font tout ce qui est en leur pouvoir pour garder leurs enfants en vie – et les perdent ensuite. Tous les parents partagent la volonté de protéger leurs enfants du pire du monde. Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, votre instinct de prendre soin et de protéger ceux que vous aimez est celui que vous devez honorer en vous-même mais aussi chez les étrangers, même les adversaires. L’honorer de manière sélective diminue notre propre humanité.

Il y a une autre vidéo que je n’oublierai jamais : une mère faisant ses adieux à ses enfants. Après s’être couchés le ventre vide, ils avaient été tués dans leur sommeil par une frappe aérienne.

Le chagrin de leur mère est insupportable; sa culpabilité de les voir morts le ventre vide m’a brisée. «C’est bon, mon garçon. Tu es avec Dieu maintenant», dit-elle à l’un de ses fils. «Je l’ai nommé Ayoub [Job] pour sa patience», explique-t-elle, puis, en larmes : «Je serai patiente, mon enfant.»

Dans la Bible hébraïque, le Nouveau Testament et le Coran, le prophète Job perd ses biens, ses enfants et sa santé. Pourtant, il reste fidèle à sa foi. Sa patience est honorée par les juifs, les chrétiens et les musulmans qui, à différents moments de l’histoire, ont partagé en paix la Terre Sainte. Son histoire est pleine de douleur mais aussi d’espoir.

Cette guerre doit prendre fin. Aujourd’hui, cela se résume à une question à laquelle chacun de nous doit répondre : si vous pouviez empêcher des centaines ou des milliers d’enfants supplémentaires de mourir, le feriez-vous ?

Si tel est le cas, exiger un cessez-le-feu est le minimum absolu que vous puissiez faire. Et nous devons tous le faire ensemble.

Traduit de l’anglais.

Source : Washington Post.

* Reine du Royaume hachémite de Jordanie.