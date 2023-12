M. Safi Al-Din : «La fin de la résistance à Gaza signifie la fin de la résistance dans la région»

Le président du Conseil exécutif du Hezbollah, Hashim Safi Al-Din, a estimé que la présence de la résistance aux frontières est aujourd’hui nécessaire pour le sud de Naqoura à Chebaa, dans le Sud-Liban, soulignant que la question des frontières avec l’«entité usurpatrice» (Israël) est vieille de plusieurs décennies.

Les déclarations de M. Safi Al-Din ont été faites alors qu’il présidait, samedi 23 décembre 2023, la célébration du quarantième jour du «martyr sur la chemin de Jérusalem», Muhammad Qasim Tlais, alias Abu Ali, à Husseiniya, Brital, dans la plaine de la Bekaa, rapporte Alahednews.

M. Safi Al-Din a ajouté : «Depuis l’existence de l’entité (sioniste, Ndlr), et avant même son avènement, il y a eu 7 villages qui ont été spoliés à l’Etat libanais en vertu du droit international. Ces villages ont disparu et c’est l’une des pertes, massacres et agressions dont étaient le théâtre les villages du sud, et dès le premier jour, l’Imam Sayyed Musa Al-Sadr [chef spirituel des chiites libanais, Ndlr] en a porté le fardeau.» Dès le premier jour, il a œuvré avec l’État libanais par la pression et la politique avant de se lancer dans l’option militaire, a-t-il ajouté.

«Cette question n’est pas secondaire, et nous disons à tous que le Liban est soit en conflit avec l’ennemi ou soit en capitulation, et quand ces fronts sont mous ou faibles, ils permettent à l’ennemi d’agir à sa guise. Et nous n’avons épargné aucun effort pour être capables de résister et de nous renforcer», a également déclaré M. Safi Al-Din.

Le chef du conseil exécutif du Hezbollah se réjouit que la guerre en cours n’est pas pour protéger le Sud-Liban, mais elle porte le nom Gaza, et elle a une portée nationale dont dépend l’avenir du Liban, du sud-Liban, de ses frontières, des ressources gazières, la politique libanaise n’étant pas dissociable de celle de toute la région.

«L’élimination de la résistance en Palestine par l’ennemi israélien signifie l’élimination de la résistance dans toute la région. Cela nous concerne et n’est pas séparable du Liban et de ses affaires», a averti le chef chiite libanais.

I. B.