La Villa Baizeau à Carthage, témoin de l’habitat contemporain selon Le Corbusier    

Chacha Atallah et La Boîte, centre d’art contemporain en Tunisie, annoncent une programmation exceptionnelle autour de la Villa Baizeau, conçue par Le Corbusier & Jeanneret, à Carthage, qui s’étalera du 15 janvier au 15 mai 2025.

Cette programmation vise à mettre en lumière la Villa Baizeau, joyau architectural situé sur les rives méditerranéennes de Carthage, conçu par le légendaire architecte Le Corbusier et son collaborateur Pierre Jeanneret.

Cette initiative ambitieuse trouve son origine dans le désir commun de valoriser une œuvre architecturale unique et d’explorer de manière critique les concepts émergeant de son caractère particulier.

Les organisateurs proposent ainsi une expérience artistique et intellectuelle immersive, faisant de la Villa Baizeau le point de départ d’une série d’événements entre art et architecture.

Au menu : une exposition-catalogue d’architecture: «Villa Baizeau Carthage, Le Corbusier et Jeanneret : actualité de l’architecture simple»; une conférence inaugurale sur l’esthétique, l’histoire et l’impact de cette résidence emblématique; un colloque international intitulé «Précisions sur l’habitat contemporain collectif » (16-19 janvier) réunissant des personnalités éminentes du monde de l’architecture sur les thèmes de l’habitat contemporain collectif et de l’héritage de Le Corbusier; une exposition d’art contemporain: «Only Ruins To Be Found / Seules les ruines demeurent» (16 janvier – 16 mars) à La Chapelle Sainte Monique à l’Ihec Carthage, surplombant la Villa Baizeau. En plus d’une programmation parallèle comprenant des promenades architecturales (visites guidées dans les quartiers emblématiques de la modernité architecturale et urbaine de Tunis, animées par les associations Docomomo Tunisie et Édifices & Mémoires), des ateliers pour jeune public et des ateliers interactifs offrant aux enfants une perspective unique sur l’héritage laissé par Le Corbusier.

A travers ce programme dense et éclectique, les organisateurs veulent souligner l’importance de préserver et de réinterpréter les trésors architecturaux du passé pour les générations futures.

I. B.