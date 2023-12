Football : tempête au Club africain après la défaite face au Stade Tunisien

La défaite du Club africain hier, mardi 26 décembre 2023, face au Stade Tunisien (1-2) au stade Hedi Ennaifer au Bardo, n’a pas été digérée par les dirigeants du club de Bab Jedid dont les réactions ont été particulièrement tumultueuses.

Le président du club Youssef Almi et le membre du bureau directeur Sami Belkadhi ont menacé de se retirer du championnat, justifiant une telle décision par ce qu’ils ont qualifié de d’«injustice et partialité évidentes» de la part des arbitres de la rencontre conduits par Nidhal Eltaief, accusé d’avoir précipité la défaite des coéquipiers de Moez Hassan.

«Ce que subit le Club africain est inacceptable et nous nous sommes tus très longtemps. On leur laissera le championnat», a déclaré Youssef Almi à Mosaïque.

Sami Belkadhi, a accusé, de son côté, le responsable de la direction nationale de l’arbitrage Aouaz Trabelsi d’être derrière des «désignations douteuses» [d’arbitres), ajoutant que le bureau directeur du club va se réunir pour étudier la situation et décider des mesures à prendre, y compris la possibilité de retrait du championnat.

Selon lui, l’arbitre Eltaief a privé les Rouge et blanc d’un but au prétexte que la balle a dépassé la ligne et d’un pénalty au profit de Taoufik Cherifi.

Le Club africain a également annoncé la rupture avec l’actuel entraîneur Saïd Saïbi, dont la mission sera poursuivie par ses principaux collaborateurs Ahmed Touihri et Mohamed Hadj Ali, en attendant la nomination d’un nouvel entraîneur.

Cette tempête intervient à un moment où le club a besoin de sérénité pour continuer son aventure sur les plans national et continental, où il avait pourtant montré de très belles choses, grâce à la qualité de l’effectif et, notamment, à une excellente ligne d’attaque.

I. B.