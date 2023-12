Rejet de la demande de libération de Wadie Jary

La demande de libération émise par le comité de défense du président de la Fédération tunisienne de football (FTF) Wadie Jary a été rejetée par la chambre d’accusation.

C’est ce qu’a indiqué Me Ahmed Ben Hassana membre du comité de défense de Wadie Jary, dans une déclaration, ce mercredi 27 décembre 2023, sur radio IFM, ajoutant que la chambre d’accusation qui a refusé la demande de libération hier, a également renvoyé le dossier au juge d’instruction.

Me Amed Ben Hassana a par ailleurs affirmé que le président de la FTF est innocent et que le comité de défense prouvera cela : «Nous sommes convaincue de cela et Wadie Jary sera tôt ou tard innocenté et libéré», a-t-il notamment lancé

Y. N.