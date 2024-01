Tunisie : L’artiste Nadia Charfi tire sa révérence

L’Institut Supérieur des Beaux-Arts de Sousse (Isbas) a annoncé le décès de l’artiste et professeure Nadia Charfi survenu ce mardi 2 janvier 2024.

Nadia Charfi artiste plasticienne, céramiste et sculptrice est Docteure en sciences et techniques des arts et a étudié à l’Isbas où elle enseignait.

De nombreux artistes ont exprimé leur douleur suite au départ de l’artiste engagée, qui a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives en Tunisie et également à l’étranger, décrite comme «une belle âme, une femme tendre, toujours souriante et altruiste».

L’Isbas qui a présenté ses condoléances à la famille, proches et collègues de l’artiste ainsi qu’à toute la scène artistique tunisienne, a annoncé que Nadia Charfi sera accompagnée à sa dernière demeure jeudi 4 janvier au cimetière de Hammam Sousse (Le cortège funèbre partira du domicile de ses parents à Ksar Hellal).

