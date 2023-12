Netanyahu: «Je sais manipuler les Américains» (Vidéo)

Une vidéo d’une conversation privée de Benjamin Netanyahu datant de 2001 a été exhumée ces derniers jours et s’est répandue comme une traînée de poudre aussi bien sur YouTube que sur les réseaux sociaux. Il parle sans filtre de sa politique et se vante de manipuler les Américains et de n’accorder aucune importance au reste du monde.

Par Imed Bahri

Netanyahu est installé dans un salon avec deux dames et un petit garçon et évoque sa première période en tant que chef du gouvernement israélien qui s’est étalée de 1996 à 1999. On dirait que cette vidéo date d’aujourd’hui tant l’homme demeure le même dans sa radicalité et son arrogance.

Il commence d’abord par parler des Palestiniens: «Il faut frapper fort dès le début. Pas un seul coup mais plusieurs coups douloureux pour rendre le prix qu’ils payent insupportable. Je veux dire une attaque sur le long terme contre l’Autorité palestinienne pour les rendre dans un état de peur. La peur les conditionnera». L’une de ses deux interlocutrices lui demande: «Encore une fois, le monde dira que nous sommes les agresseurs.» Il lui répond: «Que le monde dise ce qu’il veut». L’autre dame l’interpelle: «Mais Bibi, tu n’as pas peur de ce qu’ils disent?», Netanyahu rétorque en se vantant: «Surtout aujourd’hui avec les États-Unis, je connais bien leur nature, c’est facile de manipuler les Américains… Je n’ai pas eu peur de manipuler Clinton et je n’ai pas eu peur de l’affronter. Également, je n’ai pas eu peur d’affronter les Nations-Unies».

«J’ai stoppé les Accords d’Oslo»

Bibi poursuit en expliquant comment il a torpillé les Accords d(Oslo: «Les Accords ont été adoptés par le Parlement. On m’a demandé avant les élections de 1996 si j’allais les respecter. J’ai dit oui à condition que ce soit de même de l’autre côté et de freiner les évacuations (de la Cisjordanie pour revenir aux frontières de 1967 avant la guerre des Six jours, Ndlr). J’ai fais une interprétation spéciale concernant les Accords et de cette manière, j’ai pu stopper le retour aux frontières de 1967».

La conversation révèle le dirigeant politique israélien tel qu’il est à savoir fanfaron, arrogant, manipulateur, fourbe et sans foi ni loi. Concernant la manipulation des Américains, il dit vrai. On a vu comment le 7 octobre, il a manipulé avec succès aussi bien le président Joe Biden que les médias américains et une bonne partie de cette opinion publique en leur invoquant le mensonge éhonté des «bébés israéliens dont les combattants du Hamas ont coupé les têtes». Joe Biden, la CNN et beaucoup d’Américains et d’Occidentaux ont cru et répété ce mensonge et ce n’est que plus tard et en l’absence de toute preuve que la Maison-Blanche et la chaîne d’information américaine sont revenues sur leurs dires complètement faux. S’il dit qu’il a manipulé Clinton, comment alors ne peut-il pas manipuler Biden?

Destin américain d’un tueur israélien

Netanyahu accorde une grande importance aux États-Unis aussi bien au niveau officiel (pouvoir exécutif mais aussi le Congrès, pouvoir législatif) ainsi que les médias et l’opinion publique. Pour lui, il y a les États-Unis et le reste du monde. Sa politique étrangère se concentre toujours sur la première puissance mondiale car il sait pertinemment que la protection militaire et diplomatique de Washington est vitale pour Israël.

Benjamin Netanyahu a servi comme n°2 à l’ambassade israélienne à Washington puis comme représentant permanent d’Israël aux Nations-Unies et c’était lui qui allait dans les médias américains pour livrer la propagande israélienne. De plus, il y a longtemps vécu. D’abord du début des années 1960 jusqu’à la fin des années 1970, une période toutefois ponctuée par son service militaire en Israël. Dans les années 1980, il y est revenu pour occuper les postes diplomatiques précédemment cités qui plus est, il est détenteur de la nationalité américaine donc il connaît bien le pays et la mentalité de ses habitants et de son microcosme politique.

Enfin, le lobby sioniste le plus puissant et le plus influent aux États-Unis est l’Aipac qui est dominé par des Israélo-américains qui appartiennent au Likoud, le parti de Netanyahu.