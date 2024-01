Baisse de 29,6% des réserves en eau des barrages en Tunisie

Malgré les averses enregistrées au cours de la seconde moitié de décembre dernier, le taux de remplissage des barrages en Tunisie reste faible, estimé à 27% au 3 janvier, selon les dernières données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri).

Le retour du beau temps, en ce début janvier, n’arrange guère les choses et les agriculteurs continuent de scruter le ciel avec un mélange d’espoir et d’inquiétude.

Le taux de remplissage varie d’un barrage à l’autre, et d’une région à l’autre. Les barrages du nord ont été remplis à 31,3%, tandis que ceux du centre et du sud ont été remplis à, respectivement, 12,5% et 9,5%.

L’Onagri a fait état d’une baisse de 29,6% des réserves en eau des barrages, à 625,8 millions de m3 début janvier, contre une moyenne de 889,4 millions de m3 à la même période des trois dernières années.

Le barrage de Sidi Salem (Illustration) représente à lui seul 28,5% des réserves totales d’eau (178,6 millions de m3), soit 31% de sa capacité de remplissage. Ceux de Bouhertma et de Sejnane représentent chacun près de 6% des réserves nationales en eau (36 millions de m3), suivis par Sidi Saâd (5%, soit 31,5 millions de m3), et de loin Joumine (3%) et Bir Mcherga (2%).

Les barrages de Houareb (centre) et El-Hamma (sud) sont totalement vides.

Les apports d’eau aux barrages au 3 janvier 2024 s’élèvent à 0,900 millions de m3, dont 97% ont alimenté les barrages du nord.