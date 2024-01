Espérance de Tunis : Faouzi Benzarti pourrait succéder à Tarek Thabet

Selon des bruits qui courent du côté du Parc B, siège de l’Espérance de Tunis, le coach de l’équipe sénior de football, Tarek Thabet, a préféré se retirer, ne supportant plus la pression exercée sur le groupe. Un accord pour une séparation à l’amiable est en gestation.

L’ancien joueur de l’Espérance et de l’équipe nationale n’a pas apprécié, et c’est un euphémisme, la cabale menée contre lui par une partie des supporters dont certains ont poussé l’irrespect jusqu’à lui jeter une bouteille d’eau minérale à partir des gradins à sa sortie du terrain, mercredi 3 décembre 2024, après un match nul (1-1) en déplacement contre le Club Bizertin. Il a donc préféré jeter l’éponge pour ne pas rompre le charme, comme l’ont fait avant lui trois de ses prédécesseurs au poste, Nabil Maaloul, Radhi Jaïdi et Mouine Chaabani, partis pratiquement dans les mêmes conditions, et comme lui d’anciennes gloires du club Sang et Or, qui est en passe de devenir carrément ingérable.

Selon des sources, la direction du club lorgne sur l’un de ses anciens entraîneurs, Faouzi Benzarti, lequel s’apprête à rompre ses liens avec le Wydad Casablanca, si ce n’est déjà fait.

Dommage pour le brave Tarek Thabet qui n’a guère démérité et qui aurait mérité de rester plus longtemps à la tête du club le plus cher à son cœur et où il a passé le plus clair de sa carrière de footballeur. Son travail commençait pourtant à donner ses fruits, l’équipe étant en lice dans toutes les compétitions où elle est engagée, sur les plans national et international, mais certains supporters, impatients ou malveillants, ont préféré empoisonner l’atmosphère au sein du club. Et c’est là le vrai problème que la direction, avec à sa tête le président Hamdi Meddeb, se doivent de régler afin que le prochain coach ne subira pas le même sort que tous ses prédécesseurs.

A bon entendeur…

I. B.