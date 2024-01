Football : la direction de l’Espérance doit protéger Tarek Thabet et son groupe   

L’offense faite par certains supporters de l’Espérance de Tunis à Tarek Thabet est condamnable à plusieurs égards. Car, à travers la personne de l’entraîneur de l’équipe sénior de football, c’est le club Sang et Or, son histoire et son présent, qui se trouvent ainsi piétinés.

Par Imed Bahri

A la fin d’un match sans enjeu en déplacement face au Club sportif bizertin (CAB), hier, mercredi 3 janvier 2024, terminé sur le score de parité (1-1), Tarak a subi la colère de certains supporters qui lui ont jeté des bouteilles d’eau minérale alors qu’il quittait le terrain en compagnie de son ancien coéquipier Maher Kanzari, coach du CAB. C’est un acte difficile à comprendre et encore moins à justifier quels que soient les griefs que l’on puisse avoir envers l’ancien excentré droit de l’Espérance et de l’équipe de Tunisie.

D’abord, le match était sans enjeu et Tarek Thabet a décidé de reposer plusieurs titulaires et de donner un temps de jeu à certains remplaçants. Au final, le score de parité n’a rien changé au classement, puisque l’Espérance termine la phase du Play Off à la tête de son groupe en engrangeant, de plus, 3 points de bonus. Donc mission accomplie.

Une équipe en construction

L’Espérance n’offre certes pas encore un jeu plaisant à la hauteur de sa réputation et si elle continue de gagner la plupart de ses matches, elle ne convainc pas les puristes et encore moins les fanatiques Sang et Or, mais cela est compréhensible, car l’équipe est en construction avec de nombreux éléments nouveaux, pour la plupart très jeunes, qui ont besoin de temps pour mûrir et s’insérer harmonieusement dans le groupe.

Par ailleurs, Tarek Thabet est le troisième entraîneur que l’Espérance a eu en moins d’an an, après Nabil Maaloul et Mouine Chaabani, deux autres enfants du club qui ont été malmenés par les supporters dans les mêmes conditions et ont préféré jeter l’éponge pour préserver leur dignité.

C’est dans ce contexte délétère que Thabet, directeur technique de l’équipe, a été appelé en catastrophe pour prendre en main les destinées techniques de l’équipe senior. Et on ne peut pas dire qu’il a démérité. Même si les Sang et Or ont perdu quelques matches importants, notamment face à Al-Hilal en Champions League africaine, les résultats restent grosso modo positifs et les coéquipiers d’Amanallah Memmiche sont encore en lice dans toutes les compétitions où ils sont engagés.

Préserver la sérénité du groupe

C’est une question de temps, et les supporters doivent patienter. «Nous sommes en train de travailler durement pour créer les automatismes nécessaires et l’évolution est visible d’un match à un autre», ne cessait de dire le brave Thabet qui ne mérite vraiment pas les attaques dont il fait l’objet aujourd’hui de la part d’une partie des supporters qui, par leur comportement, sont en train de nuire à leur équipe en créant une ambiance toxique autour des joueurs et de l’entraîneur.

De son côté, la direction de l’Espérance doit assumer ses responsabilités en protégeant l’équipe et l’entraîneur et en confirmant ce dernier dans son poste. Le donner en pâture à une partie des supporters et se cantonner dans une position de spectateur n’aidera pas le groupe à retrouver la sérénité et la solidarité nécessaires pour affronter les batailles à venir avec les meilleures chances de succès.