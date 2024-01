Tunisie : la reprise économique contrariée par la crise structurelle  

La croissance économique en Tunisie devrait atteindre 1,8% en 2024 contre 1,5% en 2023, selon le rapport Situation et perspectives de l’économie mondiale 2024, publié jeudi 4 janvier 2024 par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies.

L’inflation devrait également baisser de 9,4% en 2023 à 8,9% en 2024, indique le même rapport, mais elle reste élevée et contrariante pour les velléités de reprise économique.

La croissance atone dans notre pays ne saurait être expliquée par les seules causes exogènes, notamment le ralentissement économique mondial dû à la pandémie du Covid et à la guerre russo-ukrainienne, surtout que la croissance économique moyenne en Afrique reste plus élevée que dans notre pays. Selon le rapport des Nations Unies, celle-ci devrait passer d’une moyenne de 3,3% en 2023 à 3,5 % en 2024.

Avec une croissance moyenne ne dépassant guère 1,5 et 2,5% au cours des douze dernières années (2011-2023), alors qu’elle variait entre 4,5 et 5,5% au cours de la décennie précédente (2000-2010), la Tunisie semble empêtrée dans une crise structurelle, due à la vétusté de son système économique où l’Etat continue de peser d’un poids paralysant sur les dynamiques du marché. Qui plus est sans perspective de libération des forces de production et d’innovation, dans un contexte de ralentissement économique, de resserrement des conditions monétaires et budgétaires et de risques élevés liés à la viabilité de la dette extérieure. Alors que les effets du changement climatique, notamment la sécheresse, continuent de se faire ressentir et de présenter des risques importants pour le secteur agricole.

