Le Tunisia Franchise Show au service de l’écosystème de l’entrepreneuriat

Le salon Tunisia Franchise Show 2024, organisé par We Franchiz, se tiendra les 15 et 16 février 2024, à l’hôtel Laico à Tunis. C’est bien plus qu’un salon commercial traditionnel. C’est une plateforme dynamique où l’innovation, la collaboration et le succès se rencontrent.

Les entrepreneurs confirmés ou un aspirant à la franchise sont ciblés par cet événement qui prévoit des ateliers abordant des thèmes innovants et actuels tels que l’internationalisation des enseignes tunisiennes et la franchise sociale.

Des experts de l’industrie locaux et internationaux partageront leurs connaissances et leurs conseils, offrant aux participants une expérience unique pour enrichir leurs compétences entrepreneuriales.

La Tunisie compte aujourd’hui entre 200 et 250 réseaux de franchise dont plus des deux tiers sont d’origine tunisienne. Le mode de développement en franchise a connu une accélération ces cinq dernières années. Le développement des franchises en export ayant également apporté une solution à plusieurs secteurs comme la restauration, le mobilier ou même récemment l’éducation.

Une étude récente de Wefranchiz révèle que 68,8% des sondés en Tunisie seraient intéressés de se mettre en franchise.

La société We Franchiz créée il y a 25 ans accompagne et conseille les entreprises qui désirent mettre en place leur franchise.

I. B.

