Tunisie : « Behind the Mountains » de Mohamed Ben Attia dans les salles de cinéma le 17 janvier

« Behind the Mountains » ( « Par-delà des montagnes ») de Mohamed Ben Attia, qui s’est distingué dans de nombreux festivals internationaux notamment à Venise, Londres et en Arabie saoudite, fait sa sortie nationale à partir du 17 janvier 2024.

Le Cinéma Pathé Tunis City organise une projection en avant-première et ce en présence de l’équipe du fim samedi 13 janvier 2024 à 19h15 et les billets sont déjà disponibles sur place ou sur le site de Pathé Tunis City.

Rappelons que ce long- métrage, qui met en scène Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek, a été présenté en sélection officielle Orizzonti à la 80ème Mostra del Cinema Venezia.

En octobre 2023, il a été primé à la 34e édition du Festival du film arabe de Fameck/Val de Fensch (France), en remportant le Prix de la presse

Synopsis :

Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan : emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante: son don de s’envoler. Devant l’incrédulité de sa femme et la résistance de sa belle famille, Rafik fait irruption à l’école et kidnappe son fils. Pendant leur cavale, ils font la connaissance d’un berger et se réfugient dans une maison à la campagne….

Y. N.