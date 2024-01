IFT : Rencontre-débat avec Rayhan Bouzguenda autour de son roman « L’oublié dans l’histoire »

La médiathèque de l’Institut français de Tunisie (IFT) organise une rencontre-débat avec Rayhan Bouzguenda autour de son premier roman « L’oublié dans l’histoire », édité aux éditions Awtar Ouvrage paru en langue arabe.

🗣️ La rencontre, en langue arabe, sera animée par Mounira Ben Châabane, médiathécaire.

📘 L’ouvrage, disponible à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie, sera en vente sur place avec la complicité de la librairie Al Kitab.

✅ Entrée libre dans la limite des places disponibles

—– L’oublié dans l’histoire —–

L’oublié dans l’histoire Qu’est-ce que l’oubli, la mémoire et tous les damnés dans l’histoire des livres ? Et ces voix dans ma tête qui ne se taisent pas, que puis-je faire ? Comment s’en libérer et les faire taire ? Je tenais ma tête dans la douleur, je devais trouver une solution à ce casse-tête : le peintre, l’enfant et la lettre. Quel autre secret cette trinité pourrait-elle me cacher ? Pourquoi ai-je l’impression que quelque chose m’échappe encore ? Qu’est-ce qui m’empêche de voyager dans la ville où tout a commencé et d’effacer tout ? Mon esprit ? C’en est fini de lui depuis que j’ai accepté d’écrire la première ligne de ce manuscrit. Ma décision est prise rapidement… Partir… Revenir au début… Où l’histoire avait-elle commencé ? Nous ne pouvons échapper à notre destin.

