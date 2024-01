Tennis : Ons Jabeur s’incline devant une adolescente nommée Mirra Andreeva

La Tunisienne Ons Jabeur a subi une défaite sensationnelle 6-0 6-2 face à la Russe Mirra Andreeva, 16 ans, au deuxième tour de l’Open d’Australie, alors que la sixième tête de série tentait de devenir la première femme arabe et africaine à remporter un titre du Grand Chelem.

Andreeva était en larmes il y a 12 mois après avoir perdu la finale des filles, mais elle a fait un retour un retour retentissant à la Rod Laver Arena en remportant sa première victoire dans le top 10. «Aujourd’hui, quand j’ai vu que je jouais sur Rod Laver, j’ai dit que cette fois je devais tenter ma chance et que je devais gagner sur le grand terrain pour la première fois et c’est ce que j’ai fait», a déclaré Andreeva aux journalistes.

L’adolescente a déclaré que sa victoire en 54 minutes était probablement l’une de ses meilleures performances, même si elle souffrait parfois de nervosité. «Mais j’ai vu qu’elle était aussi nerveuse», a ajouté Andreeva. Et de poursuivre : «Cela m’a en quelque sorte aidé, car je sais que je ne suis pas la seule à être nerveux avant le match. J’ai juste décidé d’en profiter, car c’est la Rod Laver Arena et je joue contre la personne que j’aime. J’ai décidé de jouer et je pense que j’ai bien joué.»

Jabeur s’est rapidement retrouvée en retrait, alors que sa jeune adversaire a profité de quelques erreurs inhabituelles pour boucler le premier set en 20 minutes en ne concédant que huit points.

Lors de sa quatrième apparition au tableau principal du Grand Chelem depuis ses débuts à Roland-Garros l’année dernière, Andreeva a fait preuve d’une maturité qui dépasse son âge alors que Jabeur cherchait désespérément des réponses de son équipe d’entraîneurs.

Jabeur – surnommée par ses fans tunisiens «Ministre du Bonheur» – a troqué son sourire caractéristique pour un look plus déterminé et la joueuse de 29 ans a tenu le coup au début du set suivant, mais rien n’a pu arrêter Andreeva, qui a encore élevé son niveau.

Andreeva a atteint le quatrième tour de Wimbledon l’année dernière et peut égaler son meilleur résultat en Grand Chelem avec une victoire sur Diane Parry ensuite, mais la numéro 47 mondiale ne se laisse pas emporter par son succès jusqu’à présent. «Je ne pense pas avoir réalisé quelque chose d’incroyable», a-t-elle déclaré. «Parfois, quand je suis au lit, je peux trop réfléchir, mais le lendemain matin, je vais tout à fait bien. Je veux dire, j’ai 16 ans. Pourquoi dois-je penser au classement ?»