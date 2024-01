Tunisie-Football : Jean-Michel Cavalli nouvel entraîneur du Club africain

Le Club Africain a annoncé, ce vendredi 19 janvier 2023, que le Français Jean-Michel Cavalli vient d’être nommé en tant qu’entraîneur du Club africain.

L’ancien joueur et entraîneur français Jean-Michel Cavalli, qui succède ainsi à Said Saibi, s’est engagé pour un an et demi avec le Club africain.

Jean-Michel Cavalli a entamé son parcours d’entraîneur en 1990 avec le GFC Ajaccio, en passant par Al-Nassr Riyad, le Wydad AC, Al Hilal, entre autres clubs, ou encore le Niger qu’il vient de quitter en septembre dernier au terme de son contrat avec la Fédération.

Y. N.