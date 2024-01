Tunisie : le CBF engagé en faveur de la durabilité des investissements agricoles

À l’ère du changement climatique, les institutions financières (IF) sont appelées à faire preuve de plus d’engagement et de responsabilité pour mettre en place des stratégies de financement durable.

Face aux défis climatiques, la nécessité d’ajuster nos mécanismes de production devient impérative. Le réchauffement planétaire, enraciné dans nos pratiques industrielles, exige une transition vers des méthodes écologiques et durables. Il est important de repenser nos modèles économiques afin d’en atténuer les effets néfastes sur l’environnement. L’adaptation des mécanismes de production émerge ainsi comme une réponse cruciale à cette urgence.

Poursuivant leur action engagée en faveur de la durabilité dans le domaine de l’agriculture et de la pêche en Tunisie, l’assistance technique de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), et le Conseil bancaire et financier (CBF) ont organisé une réunion de haut niveau sur les «Enjeux et perspectives du financement agricole et halieutique pour les institutions financières tunisiennes», quia eu lieu le jeudi 18 janvier 2024, au siège du CBF, à Tunis, avec la participation de Néji Ghandri et Mouna Saïed, respectivement, président et déléguée générale du CBF, de responsables d’institutions financières nationales et d’experts internationaux et nationaux en matière de développement durable et d’inclusion financière.

Une vision prospective

Dans son allocution d’ouverture, M. Ghandri a affirmé que ce partenariat stratégique vise à encourager des pratiques durables, à renforcer la résilience face aux changements climatiques et à contribuer à la prospérité du secteur de l’agriculture et de la pêche artisanale. Il a souligné l’importance de tels événements permettant d’adopter une vision prospective sur l’évolution du secteur financier et mettant l’accent sur un financement durable, responsable et inclusif.

Alessia Tribuiani, responsable développement économique et directrice du projet Adapt au sein de l’AICS, l’agence responsable de la mise en œuvre de ce programme en Tunisie, en a présenté le programme, le budget, la durée, les composantes (Adapt Invest et Adapt Céréales) ainsi que les partenaires exécutifs.

Giampietro Pizzo, expert international en inclusion financière, représentant du Consortium de l’assistance technique Microfinanza – ACK International a salué le niveau d’implication et d’engagement du top management des IF et a rappelé que les risques financiers posés par le changement climatique sont au cœur du débat en Europe et que les IF européennes innovent pour la mise en place d’indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs processus de financement et dans la sensibilisation de leurs clientèles.

La transition écologique

Katia Raguzzoni, membre de l’assistance technique, a présenté le programme Adapt en tant que produit d’appel pour le développement de l’agriculture et de la pêche, précisant qu’une phase pilote a été achevée au mois d’octobre 2023 et partageant les chiffres clés de cette phase et les actions prévues pour les prochains mois. Elle a souligné l’intérêt pour les IF d’adhérer au programme Adapt et de développer davantage leur vision vis-à-vis du financement agricole durable en s’inspirant des bonnes pratiques internationales en matière de transition écologique.

Le programme Adapt, financé par l’Union européenne avec un budget d’environ 70 M€, a démarré en 2020 et s’étalera jusqu’en 2028. Il cible les investissements privés en tant que moteur du changement économique, social et environnemental.

Mis en œuvre par l’AICS) en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), Adapt contribue au développement de la Tunisie avec une approche innovante, équitable et respectueuse de l’environnement, conciliant sécurité, autosuffisance alimentaire et gestion des ressources naturelles. Il représente aujourd’hui le premier programme de coopération déléguée mis en œuvre par l’AICS en Tunisie.

Communiqué.