CAN Côte d’Ivoire : Ce soir la Tunisie dos au mur face au Mali

Ce soir, samedi 20 janvier 2024, à 21 heures, au stade Amadou Gon Coulibaly, le Mali part favori face à la Tunisie. Les Maliens, en forme, chercheront à renforcer leur emprise en tête du groupe E, lors de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2024. Mais la Tunisie n’a pas encore dit son dernier mot…

Par Imed Bahri

La Tunisie a subi une défaite choc 1-0 contre la Namibie lors de son match d’ouverture de la CAN, mardi 16 janvier. Le Mali, quant à lui, s’est hissé en tête du groupe E après sa victoire 2-0 contre l’Afrique du Sud le même jour.

L’attaquant Taha Yassine Khenissi s’est blessé en début de match contre la Namibie et il est perdu pour le reste du tournoi. Le Mali, quant à lui, risque d’être privé de Moussa Diarra et Yves Bissouma, souffrants.

«Tout le monde sait attaquer et défendre, et cela donne une idée de l’évolution du football sur le continent africain. Nous avons perdu le match contre une équipe respectable. Nous étions plus forts sur le papier, mais la Namibie a montré qu’elle était plus forte que nous dans le match», a déclaré le sélectionneur des Aigles de Carthage Jalel Kadri après la défaite de son équipe contre la Namibie. «Il reste deux matches, et notre réaction doit être positive, et si Dieu le veut, nous pouvons sortir de cette situation dans laquelle nous nous sommes mis», a-t-il ajouté. Mais il aura fort à faire pour remonter le moral de ses joueurs et les motiver pour sortir le grand match que les supporteurs attendent d’eux ce soir. Car seule une victoire les laissera «en vie» dans ce tournoi, qui risque de se terminer trop tôt pour eux.

Le sélectionneur du Mali Eric Chelle, qui a la victoire modeste, a déclaré après avoir battu les Bafana Bafana en début de semaine : «Chaque nation a sa chance, et ce tournoi sera très intéressant car chaque équipe a des qualités». Et d’ajouter, comme pour motiver ses joueurs et empêcher un possible relâchement : «Je ne dirais pas que nous sommes encore favoris pour remporter le groupe. Oui, nous avons remporté la victoire, mais beaucoup de choses peuvent encore se produire. Nous avons encore des matches à jouer et nous devons donc continuer à travailler dur.»

Le Mali comme la Tunisie possèdent de bons joueurs capables du meilleur, comme du pire lorsqu’ils sont dans un jour sans. Youssef Msakni, notre habile attaquant, a été l’un des meilleurs Tunisiens contre la Namibie et s’est créé de nombreuses occasions tout au long du match, dont une tête piquée qui a été sauvé in extremis par le gardien adverse. Il a également été en bonne forme ces derniers temps, tandis que son expérience sera nécessaire pour ramener la Tunisie sur le chemin de la victoire.

Du côté du Mali, le joueur à surveiller sera Hamari Traoré, qui a joué un rôle de premier plan dans la victoire de son équipe contre l’Afrique du Sud en réussissant à inscrire son nom sur le tableau d’affichage et en quittant le terrain avec une cage inviolée. Les Maliens compteront une nouvelle fois sur leur arrière droit pour les mener face à la Tunisie.

En ce qui concerne les confrontations, les Aigles de Carthage ont un léger avantage sur le Mali. Lors des cinq derniers matches disputés toutes compétitions confondues, la Tunisie a enregistré deux victoires contre une seule pour le Mali, avec deux nuls disputés sur cette période.

Tunisiens et Maliens se sont rencontrés à trois reprises lors de la CAN, les trois matches étant disputés en phase de groupes. Le Mali a remporté deux victoires, la plus récente étant un 1-0 lors de l’édition précédente du tournoi. Le but a été marqué par Ibrahima Koné, alors que Wahbi Khazri a loupé un pénalty.

La Tunisie sera, ce soir, dos au mur face au Mali, une nouvelle défaite la renverra à la maison, mais on sait que cette équipe n’est jamais aussi redoutable que quand elle est donnée perdante.