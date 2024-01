Tunisie : hausse de salaire de 20% sur trois ans pour les ouvriers du textile

Les travailleurs du textile en Tunisie ont reçu une augmentation de salaire de 20% répartie sur 2024, 2025 et 2026. Cette augmentation fait suite à un accord, le 12 janvier 2024, entre la Fédération générale du textile, de l’habillement, de la chaussure et Cuir (FGTHCC) relevant du syndicat des travailleurs UGTT, et la Fédération nationale du textile (Fenatex) relevant de l’organisation patronale Utica.

L’accord, conclu à l’issue de négociations organisées par l’Inspection générale du travail et supervisées par le ministère des Affaires sociales, prévoit une augmentation salariale de 6,5% pour 2024 et 2025, et une augmentation de 7% pour 2026, sachant que le taux d’inflation oscille entre 8,5% et 9,5%. Une prime d’ancienneté de 1% pour chaque deuxième année a aussi été convenue.

L’accord comprend également des révisions d’un certain nombre d’aspects réglementaires, notamment la modification des chapitres de l’accord sectoriel conjoint sur les textiles. Les nouvelles révisions garantissent le maintien du même grade pour les promotions, garantissant ainsi un parcours de carrière ascendant. Habib Lahzami, secrétaire général du FGTHCC-UGTT déclare : «Cette augmentation est importante pour restaurer le pouvoir d’achat des travailleurs du secteur. Il est le résultat d’un climat social sain dans le secteur et de négociations responsables. Il s’agit d’une victoire syndicale importante compte tenu des difficultés que connaît l’économie tunisienne. C’est le résultat du travail acharné de la FGTHCC-UGTT depuis de nombreuses années pour organiser et améliorer le dialogue social sectoriel. Nous félicitons tous les travailleurs de TGSL en Tunisie ainsi que la direction syndicale.»

Il faut dire dans ce contexte que le secteur du textile, qui est passé par une longue période de crise, commence à se redresser et à renouer avec les bénéfices, avec notamment la reprise des exportations vers le marché européen, après la forte décélération constatée lors de la pandémie de Covid-19.

