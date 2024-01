Comment la guerre à Gaza a relancé l’Axe de la Résistance

L’axe de résistance à Israël et aux Etats-Unis est en gestation depuis longtemps. La guerre à Gaza lui a donné l’opportunité de déclencher une attaque militaire et de communication contre l’Occident. Il s’est déjà affirmée dans la région grâce à ses armes et à ses combattants, et mondialement grâce à son message et à sa mission. (Illustration : Portraits de l’ancien chef du Hamas Ahmad Yassin, de l’ancien chef de la Force Al-Qods Qassem Soleimani, du chef du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah; et du leader Houthi Mahdi Al-Mashat – Sanaa, Yémen, janvier 2024. Ph. Khaled Abdallah / Reuters).

Par Narges Bajoghli et Vali Nasr

Le 12 janvier, le Royaume-Uni et les États-Unis ont lancé des frappes militaires contre des cibles houthies au Yémen. Ces attaques étaient une réponse aux attaques du groupe contre la navigation commerciale dans la mer Rouge, qui ont perturbé le commerce mondial. Les actions des Houthis ont brièvement fait d’eux les membres éminents d’une coalition militaire devenue de plus en plus active dans la région après l’assassinat de Saleh Arouri et d’autres dirigeants du Hamas à Beyrouth le 2 janvier. Car après leur mort, le commandant du Hezbollah, Hassan Nasrallah a juré de se venger et a déclaré que la lutte contre Israël ne nécessitait rien de moins qu’un «axe de résistance». Dans les heures qui ont suivi l’engagement de Nasrallah, ses paroles ont été intégrées dans des vidéos savamment réalisées et largement diffusées. Puis l’Axe a attaqué. Le Hezbollah a pilonné la base de surveillance aérienne israélienne de Meron avec 62 roquettes; le groupe de la Résistance islamique en Irak a envoyé des drones pour attaquer des bases américaines en Syrie et en Irak et a ciblé la ville israélienne de Haïfa avec un missile de croisière à longue portée; les Houthis ont frappé dans la mer Rouge; et l’Iran a capturé un pétrolier dans le golfe d’Oman.

Même si les pays occidentaux et régionaux affirment ne pas vouloir que la guerre dans la bande de Gaza se transforme en conflagration régionale, l’Iran, le Hezbollah, les Houthis et d’autres membres de l’axe jouent un jeu très différent. Ils consolident patiemment et méthodiquement une alliance de forces sur un champ de bataille régional. Cela a commencé avec l’Iran et le Hezbollah, mais a évolué rapidement vers quelque chose de plus vaste. Les autres membres de l’axe comprennent les Houthis au Yémen, le Hamas et le Jihad islamique palestiniens, ainsi que les milices chiites en Irak et en Syrie.

Capacités et influence de l’axe de la résistance

La formation de cet axe constitue un défi direct à l’ordre régional que l’Occident a créé et défendu au Moyen-Orient pendant des décennies. Cela constitue également – ​​comme le démontrent les attaques iraniennes et houthistes contre les navires dans la mer Rouge – une menace pour le commerce mondial et l’approvisionnement énergétique.

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a démontré les capacités et l’influence de l’axe, qui s’étendent au-delà des territoires palestiniens pour englober l’Iran, l’Irak, le Liban, la Syrie et le Yémen. L’Occident considère Téhéran comme le cerveau derrière ce réseau, et il ne fait aucun doute que l’axe de la résistance reflète la vision stratégique de l’Iran. En effet, ses Gardiens de la Révolution ont fourni aux membres de l’Axe des capacités militaires meurtrières et un soutien de coordination. Mais Téhéran n’est pas le marionnettiste, et la cohérence et le rôle régional de l’Axe reflètent bien plus que les diktats de l’Iran.

Au lieu de cela, l’axe est lié par une haine partagée du «colonialisme» américain et israélien. Le Hezbollah estime que Washington et Tel Aviv s’ingèrent au Liban, et le Hamas, les Houthis et les milices chiites irakiennes pensent qu’il en va de même sur leurs territoires. Comme l’a dit Nasrallah, les groupes disparates sont unifiés par le fait que, qu’ils soient Libanais, Palestiniens ou Yéménites, ils sont confrontés aux mêmes problèmes et au même ennemi. Cela signifie que ce qui se passe sur un territoire affecte directement les autres.

Plutôt qu’un instrument de l’Iran, l’Axe se considère comme une alliance construite autour d’objectifs stratégiques communs dans l’esprit du «tous pour un et un pour tous».

Les membres de l’Axe estiment qu’ils mènent tous la même guerre contre Israël et, indirectement, contre les États-Unis. Cela signifie que ni les avertissements ni les attaques américains ne forceront l’axe à se replier. À moins que les armes à Gaza ne se taisent, que la pression sur la population ne soit relâchée et qu’une voie crédible vers la souveraineté et l’autodétermination palestinienne ne soit tracée, les États-Unis ne pourront pas se sortir d’une dangereuse spirale d’escalade.

L’axe de la résistance n’a pas vu le jour le 7 octobre. Il s’est plutôt forgé au lendemain de l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Son fondateur, la Force Al-Qods des Gardiens de la révolution iraniens, et son ancien commandant, Qasem Soleimani, ont construit le réseau sur la base des liens étroits de l’Iran avec le Hezbollah, en s’appuyant sur les expériences de l’Iran et du Hezbollah dans la lutte contre l’Irak et Israël dans les années 1980. Dès le départ, Soleimani a cherché à créer un réseau flexible dans lequel chaque élément constitutif de l’axe serait autosuffisant. Même si l’entraînement et les munitions pouvaient provenir d’Iran, chaque unité devait maîtriser et déployer des tactiques, des technologies et des armes.

Décentralisation de la prise de décision tactique

À ses débuts, l’axe naissant avait pour objectif principal de faire échouer les plans américains d’occupation de l’Irak. À cette fin, Téhéran et le Hezbollah ont réussi à créer des milices locales qui ont combattu les troupes américaines. Puis, après que l’État islamique (EI, Daêch) a pris le contrôle de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014, des milices similaires ont été créées pour combattre ces forces militantes et sectaires qui menaçaient à la fois le régime d’Assad en Syrie et le contrôle chiite de l’Irak.

La guerre civile syrienne est devenue un tournant pour l’axe alors que l’Iran, le Hezbollah et les milices chiites en Irak et en Syrie combattaient leur ennemi commun. Ce faisant, ces pays et groupes ont approfondi leurs capacités militaires et de renseignement et affiné la logique stratégique de leur alliance. C’est à cette époque que l’Iran a renforcé ses liens avec les rebelles Houthis du Yémen, en les intégrant dans une alliance désormais naissante et en adoptant la bannière de l’axe de la résistance.

Au cours de la dernière décennie, l’Iran et le Hezbollah ont déployé des missiles, des drones et des roquettes à Gaza, en Irak, en Syrie et au Yémen. Ils ont également entraîné le Hamas et les Houthis à construire leur propre armement. Le succès de cette approche est démontré par le développement et l’utilisation habiles de missiles par le Hamas et les Houthis.

Les membres de l’Axe ont également été formés à la communication médiatique, aidés à mettre en place des canaux financiers et appris à soutenir la résistance civile, notamment en Cisjordanie. Le successeur de Soleimani, Esmail Qaani, s’est appuyé sur cet héritage et a décentralisé davantage l’axe, déléguant de plus en plus la prise de décision tactique et opérationnelle aux unités locales et à leurs commandants.

L’Iran, le Hezbollah, les Houthis et d’autres consolident une alliance de forces sur un champ de bataille régional.

Le réseau qui en a résulté a aidé Téhéran à poursuivre son objectif durable de chasser les États-Unis du Moyen-Orient. Depuis la révolution de 1979, Téhéran s’est concentré sur la protection du pays contre Washington, dont les dirigeants iraniens sont convaincus qu’il est déterminé à détruire la République islamique. À cette fin, l’Iran a cherché à faire fi des tentatives américaines visant à le contenir économiquement et militairement. Il a cherché à déloger l’armée américaine des pays frontaliers de l’Iran et du golfe Persique et à contraindre les États-Unis à quitter la région. L’axe a donc été précieux pour Téhéran, car il a détourné les forces américaines des frontières iraniennes.

La valeur stratégique de l’axe vers Téhéran s’est accrue au cours des huit dernières années en raison de la belligérance croissante de Washington. En 2018, le président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord nucléaire avec l’Iran et a imposé des sanctions maximales au pays, et en 2020, il a ordonné l’assassinat de Soleimani. Ces actions ont convaincu Téhéran de la nécessité d’un axe d’alliés plus puissant et plus cohérent, s’étendant de la Méditerranée au golfe Persique, qui pourrait accroître la pression sur Washington.

Dans ce contexte, le programme nucléaire iranien est devenu important non seulement comme monnaie d’échange pour négocier la levée des sanctions, mais aussi comme moyen de dissuasion susceptible de protéger l’axe contre une attaque américaine.

Les autres membres de l’axe de la résistance sont alignés sur les objectifs de Téhéran dans la région, qui reflètent également leurs propres intérêts locaux. Le Hezbollah, par exemple, est motivé par le désir de protéger le sud du Liban de ce qu’il considère comme les ambitions expansionnistes d’Israël, qui s’étendraient également aux territoires de Syrie et de Jordanie. Les milices chiites en Irak s’efforcent de faire sortir les forces américaines du pays et de triompher de ce qu’elles considèrent comme une guerre civile inachevée avec les sunnites du pays. Les Houthis veulent prendre le pouvoir sur l’ensemble du Yémen et sont mécontents des efforts déployés par l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis pour se mettre en travers de leur chemin.

Tous pour un, un pour tous

Pourtant, l’axe de la résistance est en fin de compte une alliance militaire, et ses membres sont donc plus forts ensemble. Bien que le Hamas ait planifié et exécuté l’attaque du 7 octobre, l’Iran et le Hezbollah ont été en grande partie responsables de l’amélioration des capacités du Hamas. En effet, comme le montrent de nombreuses réunions à Beyrouth auxquelles ont participé de hauts dirigeants du Hamas, du Hezbollah, du Jihad islamique palestiniens, des Gardiens de la révolution et des milices Houthis et irakiennes avant l’attaque, les membres de l’Axe étaient probablement au courant des plans du Hamas et les ont soutenus. Pour le Hamas, l’objectif principal de l’attaque était de perturber le statu quo qui éteignait lentement mais sûrement la cause palestinienne, et de remettre la lutte au premier plan de la politique arabe.

Pour l’Iran et le Hezbollah également, remettre la question palestinienne sur le devant de la scène présentait l’avantage de mettre Israël en retrait, réduisant ainsi la probabilité d’une nouvelle normalisation des relations entre Israël et les États arabes. Ils sont également intéressés par la possibilité d’embourber Israël dans une guerre sur plusieurs fronts qui consommerait ses ressources.

Quoi qu’il en soit, le conflit atteint un objectif iranien de longue date : Téhéran croit depuis longtemps que si Israël ne se préoccupe pas de ses propres affaires, il se préoccupera de celles de l’Iran.

Mais l’issue de l’attaque du Hamas, l’ampleur et la férocité de la réponse israélienne, la catastrophe humanitaire qui en a résulté et l’ampleur de l’attention mondiale étaient inattendus. Le Hamas et ses alliés de l’Axe ne prévoyaient pas que l’attaque du 7 octobre connaîtrait un tel succès, envisageant plutôt une incursion rapide en Israël qui se terminerait rapidement et avec un nombre limité de victimes et d’otages. Israël aurait alors attaqué Gaza, mais pas avec la férocité destructrice dont il a fait preuve.

Le succès de l’attaque du Hamas et l’ampleur de la réaction d’Israël ont stupéfié l’axe, qui a en conséquence recalibré ses objectifs et sa stratégie. Même si ni l’Iran ni le Hezbollah ne souhaitent une guerre régionale plus large, ils ont néanmoins ciblé les forces israéliennes et américaines avec des drones et des missiles. Les Houthis se sont joints à la mêlée en perturbant la navigation dans la mer Rouge. Ils ont fait cela pour montrer leur soutien aux Palestiniens, mais aussi pour dissuader les États-Unis et Israël d’étendre la guerre au Liban en démontrant la volonté de se battre des membres de l’Axe. Ils espèrent que cette détermination dissuadera Israël d’étendre le conflit et refusera à Tel-Aviv la capacité d’étendre la guerre sur le front de son choix, sans affronter un conflit sur tous les fronts de l’axe.

Tous les membres de l’Axe ont pris part à la guerre à Gaza et tous sont donc impliqués aux yeux d’Israël et des États-Unis. Cela a encore renforcé les liens au sein de l’axe. Désormais, ils dépendent tous les uns des autres et doivent empêcher une nette victoire israélienne à Gaza. Car si Israël triomphe, il tournera probablement son attention vers d’autres membres de l’axe, en commençant par le Hezbollah et en terminant par l’Iran.

Les guerres médiatiques

Les caméras ont joué un rôle tout aussi important dans les attaques du Hamas du 7 octobre que les armes meurtrières. En utilisant des caméras GoPro fixées sur des militants et des drones pour enregistrer les brèches dans le mur de sécurité israélien, le Hamas a commencé à diffuser des vidéos prêtes à être diffusées sur les réseaux sociaux quelques heures après l’attaque, prenant dès le départ le contrôle du récit. Depuis lors, le Hamas s’est montré tout aussi averti en matière de médias. Par exemple, lors du cessez-le-feu temporaire et de l’échange d’otages en novembre 2023, le groupe a libéré ses captifs israéliens au milieu de la ville de Gaza, avec des caméras prêtes à capturer leurs sourires, leurs poignées de main et leurs salutations avec leurs ravisseurs. Ces images ont été conçues pour contrer les récits des politiciens israéliens sur les terroristes «sauvages» et «animaux».

L’opinion publique au Moyen-Orient, dans les pays du Sud et même en Occident considère de plus en plus le conflit comme la conséquence d’une occupation de plusieurs décennies plutôt que comme une réponse au terrorisme islamique. Cela valide implicitement la vision du monde anticolonialiste de l’Axe et contribue à rendre l’Axe plus populaire dans la région.

L’Axe espère que sa popularité mondiale augmentera également. Pour la première fois depuis de nombreuses décennies, la cause palestinienne occupe une place importante au niveau international, ce que les dirigeants de l’Axe considèrent comme une aubaine.

La montée de la question palestinienne isole Israël et les États-Unis et accroît les critiques mondiales contre le colonialisme de peuplement, l’occupation et l’apartheid. Les dirigeants de l’Axe accueillent favorablement la confrontation avec l’Occident à un moment où ces idées antioccidentales suscitent une nouvelle attention. Pour cela, les dirigeants de l’Axe ont placé ces concepts au centre de leur message. Fini l’obscure terminologie religieuse qui a été pendant si longtemps un élément essentiel du récit de l’Iran et du Hezbollah; à sa place on recourt à des mots et des expressions familiers de la littérature sur les droits de l’homme et du droit international.

Un exemple instructif s’est produit récemment, lorsque les Houthis ont publié une vidéo en anglais sur les plateformes de médias sociaux annonçant un blocus de la mer Rouge à tous les navires commerciaux liés à Israël ou à destination des ports israéliens. La vidéo indiquait que ces opérations militaires «adhèrent aux dispositions de l’article 1 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.» Cet article stipule que toutes les parties à la convention ont l’obligation de prévenir la survenance d’un génocide et de punir les responsables de sa commission. La vidéo se termine par le message : «Le blocus cesse lorsque le génocide cesse».

Le 11 février, le Royaume-Uni et les États-Unis ont bombardé le Yémen, le jour même où l’Afrique du Sud déposait son dossier de génocide contre Israël devant la Cour internationale de Justice. Une fois de plus, sur les réseaux sociaux, le message s’est répandu selon lequel l’Afrique du Sud et le Yémen prenaient des mesures pour mettre fin au génocide, tandis que Londres et Washington bombardaient une fois de plus la région pour maintenir l’oppression. Au cours des trois derniers mois, les Houthis, en particulier, ont gagné une popularité mondiale parmi les secteurs de la génération Z, leurs vidéos étant devenues virales sur TikTok.

Durant les vingt années de la «guerre contre le terrorisme», les membres de l’Axe de la résistance étaient soit internationalement inconnus, soit simplement considérés comme des terroristes motivés par la haine de l’Occident. Depuis le 7 octobre, l’Axe a pu se définir selon ses propres termes et lier avec succès ses actions aux mouvements anticolonialistes mondiaux. Il a déjà connu un succès jusqu’alors impensable : des manifestants à Londres ont scandé ce mois-ci «Yémen, Yémen, rendez-nous fiers !».

L’Axe combat donc désormais Israël et les États-Unis, non seulement sur les champs de bataille du Moyen-Orient, mais également sur les réseaux sociaux – sur des plateformes comme Instagram, Telegram, TikTok et X – pour l’opinion publique mondiale.

En effet, les déclarations de Nasrallah et de Khamenei indiquent que les dirigeants de l’axe considèrent l’opinion publique internationale comme le prix stratégique le plus important à long terme. Ils savent qu’ils ne peuvent pas vaincre militairement les États-Unis et espèrent donc créer une pression publique suffisante pour forcer Washington à se retirer du Moyen-Orient et à respecter la souveraineté des Palestiniens. C’est pour cette raison que Nasrallah a célébré le fait qu’«Israël est désormais considéré comme un État terroriste assassin d’enfants, grâce aux médias sociaux ». Grâce aux médias sociaux, a poursuivi Nasrallah, il existe une perception mondiale d’Israël comme un «tueur d’enfants et de femmes, [qui] déplace des personnes et est responsable du plus grand génocide du siècle actuel». Nasrallah a également salué la capacité des médias sociaux à diffuser l’idée que les États-Unis portent leur responsabilité. «La guerre contre Gaza est américaine, les bombes sont américaines, la décision est américaine. Le monde le sait aujourd’hui», a-t-il déclaré.

Pour l’axe, cette campagne médiatique arrive à point nommé. L’Iran et le Hezbollah sont depuis longtemps conscients de l’importance du soft power, mais n’ont jamais réussi à l’influencer. Mais ils ont reconnu cette lacune et ont passé la dernière décennie à construire une infrastructure médiatique solide et agile, désormais opérationnelle dans plusieurs langues, exactement pour ce genre de moment. Aujourd’hui, l’Axe de la Résistance diffuse quotidiennement des vidéos d’opérations sur le champ de bataille, complétées par des effets de ralenti pour mettre en évidence les coups directs contre les soldats israéliens et les installations militaires. Il publie sur TikTok des vidéos de Houthis dansant à bord de navires saisis dans la mer Rouge et produit des discours destinés à générer un engouement mondial pour des personnalités clés de l’axe, notamment le porte-parole du Hamas, Abou Obeida. Des contenus sont également produits pour célébrer Nasrallah, opposant le chef du Hezbollah aux chefs d’État arabes accusés de ne pas faire grand-chose pour les Palestiniens. Cette production complète le contenu généré à l’étranger en faveur de la Palestine, élargissant ainsi la portée de l’axe de manière sans précédent.

Une colère qui enflamment l’opinion régionale

Les campagnes militaires et de soft power que l’axe a orchestrées présentent des défis régionaux sans précédent pour l’Occident, et pour Washington en particulier.

Si la guerre ne se termine pas bientôt et qu’aucune voie claire vers un règlement juste pour les Palestiniens n’est établie, les États-Unis seront confrontés à une région dont la politique sera de plus en plus façonnée par la colère qui s’est emparée de la bande de Gaza. Une extension du conflit au-delà de Gaza, par Israël au Liban ou par les États-Unis et leurs alliés au Yémen ne fera qu’alimenter cette colère et enflammer davantage l’opinion publique, renforçant ainsi l’influence de l’axe. Washington ne peut inverser cette tendance qu’en négociant un cessez-le-feu à Gaza, puis en mettant en place un processus de paix crédible conduisant à un règlement final.

L’axe de résistance est en gestation depuis longtemps. La guerre à Gaza lui a donné la grande opportunité de déclencher une attaque militaire et de communication contre l’Occident. Il s’est déjà affirmé dans la région grâce à ses armes et à ses combattants, et mondialement grâce à son message et sa mission.

La guerre entre Israël et le Hamas a changé le Moyen-Orient : une immense colère publique a été attisée et l’animosité envers l’Occident pourrait déclencher un nouvel extrémisme et une instabilité politique.

Pour les dirigeants de la région, même ceux que Washington compte parmi ses alliés, la guerre a modifié les hypothèses fondamentales concernant leur propre sécurité et leurs relations avec l’Occident. Les États-Unis ne peuvent ni démanteler facilement l’Axe, ni vaincre les idées qui l’ont engendré. La seule façon de couper le souffle à l’Axe est de mettre fin à la guerre à Gaza et de négocier un règlement réel et juste de la question israélo-palestinienne. Si cela n’est pas fait, l’axe sera une réalité régionale à laquelle les États-Unis devront faire face pendant de nombreuses années encore.

Traduit de l’anglais.

Source : Foreign Affairs.