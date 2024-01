CAN 2024 : Tunisie et Afrique du Sud pour une place en 8e de finale

La Tunisie avec 1 point au tableau de chasse et l’Afrique du Sud avec 3 points concluront, mercredi 24 janvier 2024, leur campagne de phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2024 au stade Amadou Gon Coulibaly en Côte d’Ivoire. Pour les deux sélections, la victoire est impérative pour assurer leur qualification aux 16e de finale. (Illustration : qui fera la décision, Youssef Maskni ou Percy Tau ?)

Par Imed Bahri

La Tunisie est finaliste de l’édition 1996 de la compétition en Afrique du Sud, remportée par les Bafana Bafana, et championne en 2004 à domicile. Elle a connu un début de campagne difficile et décevant pour ses supporters. Après avoir perdu 1-0 contre la Namibie lors de son premier match, elle a obtenu un match nul 1-1 dimanche contre le Mali. Les deux équipes ont marqué en première mi-temps. Le premier but de Lassine Sinayoko à la 10e minute a été annulé par Hamza Rafia 10 minutes plus tard en conclusion d’une belle combinaison entre Ali Abdi et Elias Achouri comme on aimerait en voir souvent sur nos terrains.

L’Afrique du Sud, championne en 1996 à domicile, a subi une défaite 2-0 contre le Mali lors de son premier match de campagne et a rebondi avec une victoire écrasante 4-0 contre la Namibie dimanche. Percy Tau a inscrit le premier but sur penalty à la 14e minute et Themba Zwane a inscrit un doublé en première mi-temps. Thapelo Maseko, entré en jeu à la 70e minute, s’est inscrit sur la feuille de match cinq minutes plus tard, marquant son premier but pour les Bafana Bafana.

Le tirage au sort a rendu les choses très intéressantes dans le classement du Groupe E, le Mali, premier, et la Tunisie, dernier, séparés par trois points. Ainsi, chaque équipe du groupe est en lice pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Les paris sont lancés et bien malin celui qui peut deviner les deux qualifiés.

Le passé éclaire le présent

Les deux équipes ont croisé le fer six fois toutes compétitions confondues. Le bilan des confrontations est parfaitement équilibré avec trois victoires chacune des deux équipes. Elles se sont rencontrées quatre fois lors de la CAN, dont une fois en finale de 1996.

L’Afrique du Sud a remporté ses deux premières rencontres de la compétition continentale contre ses rivaux Nord-Africains et la Tunisie est sortie victorieuse lors de leur rencontre en phase de groupes des éditions 2006 et 2008.

Quatre des six rencontres entre les deux équipes ont produit moins de 2,5 buts avec deux feuilles blanches.

Les finalistes de 1996 ont inscrit moins de 2,5 buts lors de huit de leurs neuf derniers matches de la CAN, n’ayant pas réussi à marquer six fois au cours de cette période. Leur efficacité retrouvée face à la Namibie (4-0) pourrait n’être qu’un feu d’artifice sans lendemain. C’est aux Aigles de Carthage de le prouver sur le terrain.

Les deux équipes ne comptent pas de grandes stars, mais elles tirent leur force de leur esprit collectif: ce sera donc un combat à armes égales, quoique les Sud-Africains partent légèrement favoris.