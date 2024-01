Le salon Drupa en Allemagne présenté à Tunis

Le plus grand salon mondial des équipements d’impression Drupa aura lieu du 28 mai au 7 juin 2024 au parc des expositions de Düsseldorf en Allemagne, a déclaré Sabine Geldermann, directrice du portefeuille Drupa pour les technologies d’impression à la Messe Düsseldorf.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi 23 janvier 2024 à Tunis, Geldermann a souligné que la Drupa est organisée tous les quatre ans, la plus récente édition remontant à 2016.

Geldermann a déclaré que près de 140 000 mètres carrés nets d’espace d’exposition avaient déjà été réservés pour plus de 1 400 exposants de 50 pays, dont l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et les États-Unis. Elle a ajouté que l’industrie mondiale de l’impression et de l’emballage compte une fois de plus sur la Drupa en tant que plate-forme commerciale la plus importante et lieu de rencontre mondial majeur pour l’industrie.

La prochaine exposition se caractérisera par un transfert de connaissances et une interaction avec des experts du monde entier, en se concentrant sur les nouveaux modèles commerciaux et les opportunités dans le secteur de l’emballage.

Geldermann a expliqué que la décision de tenir la conférence de presse à Tunis vise à encourager les entreprises tunisiennes à participer en tant que visiteurs au salon Drupa, dans le but d’élargir la présence des pays d’Afrique du Nord. Pour atteindre cet objectif, des conférences de presse sont prévues la semaine prochaine en Algérie puis en Egypte.

Le directeur général du Centre technique de l’emballage et du conditionnement (Packtec), Abdelkarim Hamdaoui, a affirmé que le centre travaille avec les organisateurs du salon pour inciter les entreprises tunisiennes à participer à la Drupa.

Il a souligné que le salon présente une opportunité de se tenir au courant des avancées technologiques dans le secteur de l’imprimerie, dans le but de dynamiser les exportations des entreprises tunisiennes dans ce domaine.

Hamdaoui a souligné qu’il existe 257 entreprises opérant dans le secteur de l’emballage en Tunisie, dont la majorité sont des petites et moyennes entreprises (PME). Le secteur emploie 25 000 personnes et contribue à hauteur de 4% au PIB industriel.