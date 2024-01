Partenariat TABC – ATCT pour promouvoir l’expertise tunisienne en Afrique

Tunisia-Africa Business Council (TABC) et l’Agence tunisienne de coopération technique (ATCT) ont signé mardi 23 janvier 2024, au siège de TABC (House of Africa) un accord de partenariat visant à promouvoir l’expertise tunisienne sur le continent africain.

Anis Jaziri, président de TABC, et Mohamed Blidi, directeur général de l’ATCT, ont confirmé leur volonté commune de travailler en étroite collaboration. L’ATCT sera impliqué dans la mise en œuvre du programme TABC, à travers les différentes missions économiques, ainsi que les évènements à l’instar de la 7e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa (Fita), qui sera organisé à Tunis les 11 et 12 juin 2024.

Cette convention de partenariat vient renforcer la coopération de TABC avec les différentes structures étatiques œuvrant dans les domaines de l’internationalisation, de l’export et de la coopération technique. Elle permettra à TABC, organisme leader dans l’accompagnement des opérateurs économiques sur les marchés africains, de renforcer son réseau et son expertise avec un partenaire de choix.