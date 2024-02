Tunisie : le port d’Enfidha, un projet clé en attente depuis deux décennies

Le mégaprojet de port en eaux profondes d’Enfidha (Sousse), promettant une transformation majeure de la région du centre-est de la Tunisie, est malheureusement en attente depuis l’étude d’implantation remontant à 2006. **

Par Leith Lakhoua *

Conçu pour devenir une plateforme internationale de commerce et de services, le port vise à mieux ouvrir la Tunisie sur le monde extérieur et à favoriser les activités logistiques et industrielles grâce aux divers modes de transport disponibles dans la région.

Situé à 100 km de Tunis, à 40 km de Sousse et à 170 km de Sfax, le complexe s’étend sur 3 000 hectares, dont 1 000 ha dédiés au port et le reste à la zone économique et logistique. Avec une profondeur de 19 mètres, le port lui-même devra surpasser celui de Radès, au sud de Tunis, qui a une profondeur de 10 mètres. Les caractéristiques comprennent un quai de 3,6 km dédié aux conteneurs et un autre de 1,4 km dédié aux vrac.

Cependant, le projet peine à voir le jour, suscitant des interrogations quant aux retards de près de 20 ans. Les périodes de corruption sous le président Ben Ali ont entravé la réalisation du projet, mais il est difficile de comprendre pourquoi les retards persistent après la révolution. Sous le gouvernement Chahed, la sélection d’une firme chinoise a été abandonnée sous des pressions, laissant planer des doutes sur la capacité de la Tunisie à mettre en œuvre ses projets sans interférences extérieures.

La question cruciale reste la suivante : quand la Tunisie cessera-t-elle d’être sous l’emprise de pressions étrangères et priorisera-t-elle la construction rapide du port d’Enfidha pour le bien du pays et de toute la région de l’Afrique du Nord ? L’intérêt national doit primer, et si les partenariats avec des acteurs comme la Chine offrent des résultats satisfaisants, aucune pression ne devrait entraver un projet aussi vital pour l’avenir économique de la Tunisie.

Terrain sur lequel le port devrait être construit.

* Expert consultant en logistique et organisation industrielle.

** Comparativement, le port Tanger Med, au Maroc, dont le projet a été lancé pratiquement à la même période, en 2003, est opérationnel depuis 2019. Sa plate-forme multimodale a une capacité de traitement pouvant atteindre les 9 millions de conteneurs, 7 millions de passagers, 700 000 camions TIR et l’export de 1 million de véhicules. Sa plateforme industrielle abrite près de 1 100 entreprises, représentant un volume d’affaires annuel en 2020 de 5,3 milliards EUR, dont 7 opèrent dans différents secteurs tels que l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire, la logistique et le textile.