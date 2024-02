Tunisie : coupures d’eau potable au Cap Bon, au Sahel et à Sfax

Les zones desservies par le système hydraulique du nord dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax connaîtront des perturbations dans la distribution de l’eau potable du 8 au 19 février 2024, a annoncé la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), aujourd’hui, mardi 6 février 2024. (Illustration: barrage El-Aroussia).

La Sonede a expliqué, dans un communiqué, que la Société d’exploitation du canal et des adductions des eaux du nord (Scadenord) et la Direction générale des barrages et des grands ouvrages hydrauliques ont programmé la fermeture du Canal de Medjerda-Cap Bon pour maintenance, pendant période précitée, dans le but de réhabiliter le barrage d’El-Aroussia, notant que ces travaux entraîneront une pénurie des ressources en eau alimentant le système hydraulique de Belli-Cap Bon, du Sahel et de Sfax.

La société a ajouté que la réhabilitation du barrage d’El-Aroussia s’inscrit dans le cadre du programme d’entretien annuel visant à assurer un approvisionnement normal en eau potable, notamment au cours de l’été 2024. Elle a indiqué que la date de reprise de la distribution normale d’eau potable dans les zones concernées sera annoncée après la fin des travaux et le redémarrage du canal Medjerda-Cap Bon.

I. B.