Espionnage et politique :Comment le directeur de la CIA voit-il le monde?

Par William J. Burns *

Aussi longtemps que les pays ont caché des secrets les uns aux autres, ils ont essayé de se les voler les uns les autres. L’espionnage a été et restera une partie intégrante de l’art politique, même si ses techniques évoluent continuellement.

Les premiers espions américains ont passé la guerre d’indépendance à utiliser des codes, des réseaux de messagerie clandestins et de l’encre invisible pour correspondre entre eux et avec leurs alliés étrangers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le domaine émergent du renseignement d’origine électromagnétique a permis de découvrir les plans de guerre japonais. Au début de la Guerre froide, les capacités de renseignement des États-Unis ont littéralement atteint la stratosphère, avec la construction du U-2 et d’autres avions espions à haute altitude capables de photographier les installations militaires soviétiques avec une clarté impressionnante.

Les simples étoiles gravées sur le mur commémoratif du siège de la CIA à Langley, en Virginie, rendent hommage aux 140 agents de l’agence qui ont donné leur vie au service de leur pays. Le mémorial offre un rappel durable d’innombrables actes de courage. Pourtant, ces exemples d’héroïsme et les nombreux succès discrets de la CIA restent bien moins connus du public américain que les erreurs qui ont parfois entaché l’histoire de l’agence. Le test déterminant du renseignement a toujours été d’anticiper et d’aider les décideurs politiques à faire face aux changements profonds du paysage international – ces moments ne se produisent que quelques fois par siècle.

Les États-Unis ne jouissent plus d’une primauté incontestée

Comme l’a répété le président Joe Biden, les États-Unis sont aujourd’hui confrontés à l’un de ces rares moments, aussi conséquents que l’aube de la guerre froide ou la période post-11 septembre. La montée en puissance de la Chine et le revanchisme de la Russie posent des défis géopolitiques redoutables dans un monde de compétition stratégique intense dans lequel les États-Unis ne jouissent plus d’une primauté incontestée et où les menaces climatiques existentielles augmentent. Et pour compliquer encore les choses, une révolution technologique encore plus radicale que la révolution industrielle ou le début de l’ère nucléaire. Des micropuces à l’intelligence artificielle en passant par l’informatique quantique, les technologies émergentes transforment le monde, y compris la profession d’intelligence. À bien des égards, ces évolutions rendent le travail de la CIA plus difficile que jamais, en donnant à ses adversaires de nouveaux outils puissants pour nous confondre, nous échapper et nous espionner.

Et pourtant, même si le monde évolue, l’espionnage reste une interaction entre l’humain et la technologie. Il y aura toujours des secrets que seuls les humains peuvent collecter et des opérations clandestines que seuls les humains peuvent mener. Les progrès technologiques, en particulier dans le domaine du renseignement électromagnétique, n’ont pas rendu ces opérations humaines inutiles, comme certains l’ont prédit, mais ont au contraire révolutionné leur pratique.

Pour être un service de renseignement efficace au XXIe siècle, la CIA doit allier la maîtrise des technologies émergentes aux compétences interpersonnelles et à l’audace individuelle qui ont toujours été au cœur de notre profession. Cela signifie doter les officiers des opérations des outils et du savoir-faire nécessaires pour mener des activités d’espionnage dans un monde de surveillance technologique constante, et doter les analystes de modèles d’intelligence artificielle sophistiqués capables de digérer des quantités colossales d’informations open source et acquises clandestinement afin qu’ils puissent faire de leur mieux.

Dans le même temps, la façon dont la CIA utilise les renseignements qu’elle recueille évolue également. La «déclassification stratégique», la divulgation publique intentionnelle de certains secrets pour affaiblir les rivaux et rallier les alliés, est devenue un outil encore plus puissant pour les décideurs politiques. L’utiliser ne signifie pas mettre en péril de manière imprudente les sources ou les méthodes utilisées pour collecter les renseignements, mais cela signifie résister judicieusement à l’envie de tout garder classifié. La communauté du renseignement américain découvre également la valeur croissante de la diplomatie du renseignement, acquérant une nouvelle compréhension de la manière dont ses efforts pour soutenir ses alliés et contrer ses ennemis peuvent soutenir les décideurs politiques.

Les ambitions de Poutine et les faiblesses de la Russie

Nous vivons une époque de défis historiques pour la CIA et l’ensemble de la profession du renseignement, avec des changements géopolitiques et technologiques qui constituent un test aussi important que jamais. Le succès dépendra de la capacité de combiner de manière créative l’intelligence humaine traditionnelle et les technologies émergentes. En d’autres termes, cela nécessitera de s’adapter à un monde où la seule prédiction sûre concernant le changement est son accélération.

L’ère de l’après-guerre froide a pris fin définitivement au moment où la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022. J’ai passé une grande partie des deux dernières décennies à essayer de comprendre la combinaison inflammable de griefs, d’ambition et d’insécurité qu’incarne le président russe Vladimir Poutine. Une chose que j’ai apprise, c’est que c’est toujours une erreur de sous-estimer sa fixation sur le contrôle de l’Ukraine. Sans ce contrôle, il estime qu’il est impossible pour la Russie d’être une grande puissance ou pour lui d’être un grand dirigeant russe. Cette obsession tragique et brutale a déjà révélé les faiblesses de la Russie, de son économie unidimensionnelle à ses prouesses militaires exagérées en passant par son système politique corrompu. L’invasion [de l’Ukraine par] Poutine a également suscité une détermination et une résolution à y résister de la part des Ukrainiens. J’ai pu constater leur courage lors de fréquents voyages en Ukraine, ponctués de raids aériens russes et d’images saisissantes de la ténacité et de l’ingéniosité ukrainiennes sur le champ de bataille.

La guerre de Poutine a déjà été un échec pour la Russie à plusieurs niveaux. Son objectif initial de s’emparer de Kiev et de soumettre l’Ukraine s’est avéré insensé et illusoire. Son armée a subi d’énormes dégâts. Au moins 315 000 soldats russes ont été tués ou blessés, les deux tiers du parc de chars d’avant-guerre de la Russie ont été détruits et le programme de modernisation militaire tant vanté de Poutine, qui dure depuis des décennies, a été vidé de sa substance. Tout cela est le résultat direct du courage et des compétences des soldats ukrainiens, soutenus par l’Occident. Pendant ce temps, l’économie russe subit des revers à long terme et le pays scelle son destin de vassal économique de la Chine. Les ambitions exagérées de Poutine se sont également retournées contre lui d’une autre manière : elles ont incité l’Otan à devenir plus grande et plus forte.

L’Investissement dans la guerre en Ukraine

Même si l’emprise répressive de Poutine ne semble pas susceptible de s’affaiblir de sitôt, sa guerre en Ukraine ronge discrètement son pouvoir dans son pays. La mutinerie de courte durée lancée en juin dernier par le chef mercenaire Evgueni Prigojine a donné un aperçu de certains des dysfonctionnements qui se cachent derrière l’image de contrôle soigneusement polie de Poutine. Pour un dirigeant qui s’est minutieusement bâti une réputation d’homme de l’ordre, Poutine semblait détaché et indécis alors que les mutins de Prigojine avançaient sur la route de Moscou. Pour de nombreux membres de l’élite russe, la question n’était pas tant de savoir si l’empereur était nu, mais plutôt pourquoi il mettait autant de temps à s’habiller.

Apôtre ultime de la vengeance, Poutine a finalement réglé ses comptes avec Prigojine, qui a été tué dans un accident d’avion suspect deux mois jour pour jour après le début de sa rébellion. Mais la critique acerbe de Prigojine des mensonges et des erreurs de jugement militaires au cœur de la guerre de Poutine, ainsi que de la corruption au cœur du système politique russe, ne disparaîtra pas de sitôt.

Cette année s’annonce probablement difficile sur le champ de bataille en Ukraine, une épreuve de résistance dont les conséquences iront bien au-delà de la lutte héroïque du pays pour maintenir sa liberté et son indépendance. Alors que Poutine régénère la production de défense russe – avec des composants essentiels provenant de Chine, ainsi que des armes et des munitions provenant d’Iran et de Corée du Nord – il continue de parier que le temps joue en son faveur, qu’il peut écraser l’Ukraine et épuiser ses partisans occidentaux. Le défi de l’Ukraine est de briser l’arrogance de Poutine et de démontrer le coût élevé pour la Russie de la poursuite du conflit, non seulement en progressant sur les lignes de front, mais aussi en lançant des frappes plus profondes derrière elles et en réalisant des progrès constants en mer Noire. Dans un tel environnement, Poutine pourrait se livrer à nouveau à des manœuvres nucléaires, et il serait insensé d’écarter entièrement les risques d’escalade. Mais il serait tout aussi insensé de s’en laisser intimider inutilement.

La clé du succès réside dans la préservation de l’aide occidentale à l’Ukraine. Représentant moins de cinq pour cent du budget de la défense des États-Unis, il s’agit d’un investissement relativement modeste avec des retombées géopolitiques significatives pour les États-Unis et des retombées notables pour l’industrie américaine. Maintenir l’approvisionnement en armes placera l’Ukraine dans une position plus forte si une opportunité de négociations sérieuses se présente. Cela offre une chance d’assurer une victoire à long terme pour l’Ukraine et une perte stratégique pour la Russie. L’Ukraine pourrait sauvegarder sa souveraineté et se reconstruire, tandis que la Russie devrait faire face aux coûts permanents de la folie de Poutine. Que les États-Unis se retirent du conflit à ce moment crucial et cessent leur soutien à l’Ukraine serait un objectif aux proportions historiques.

Le jeu de puissance de Xi Jinping

Personne ne surveille de plus près le soutien américain à l’Ukraine que les dirigeants chinois. La Chine reste le seul rival des États-Unis ayant à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique nécessaire pour le faire. La transformation économique du pays au cours des cinq dernières décennies a été extraordinaire. C’est une situation pour laquelle le peuple chinois mérite un grand respect et que le reste du monde a largement soutenue, convaincue qu’une Chine prospère est une bonne chose pour le reste du monde. Le problème n’est pas la montée en puissance de la Chine en elle-même, mais les actions menaçantes qui l’accompagnent de plus en plus.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a entamé son troisième mandat présidentiel avec plus de pouvoir qu’aucun de ses prédécesseurs depuis Mao Zedong. Plutôt que d’utiliser ce pouvoir pour renforcer et revitaliser le système international qui a permis la transformation de la Chine, Xi cherche à le réécrire. Dans la profession du renseignement, nous étudions attentivement ce que disent les dirigeants. Mais nous prêtons encore plus attention à ce qu’ils font. La répression croissante de Xi dans son pays et son agressivité à l’étranger, depuis son partenariat «sans limites» avec Poutine jusqu’à ses menaces contre la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, sont impossibles à ignorer.

Il en va de même pour l’impact de la solidarité occidentale sur le calcul de Xi concernant les risques de recours à la force contre Taiwan, qui a élu un nouveau président, Lai Ching-te, en janvier. Pour Xi, un homme enclin à considérer les États-Unis comme une puissance en déclin, le leadership américain en Ukraine est sûrement une surprise. La volonté des États-Unis d’infliger et d’absorber des souffrances économiques pour contrer l’agression de Poutine – et leur capacité à rallier leurs alliés pour qu’ils fassent de même – contredisaient puissamment la conviction de Pékin selon laquelle l’Amérique était en phase terminale de déclin.

Plus près des côtes chinoises, la résilience du réseau américain d’alliés et de partenaires dans la région Indo-Pacifique a eu pour effet de faire réfléchir Pékin. L’un des moyens les plus sûrs de raviver les perceptions chinoises de l’imprudence américaine et d’attiser l’agressivité chinoise serait d’abandonner son soutien à l’Ukraine. Le soutien matériel continu à l’Ukraine ne se fait pas au détriment de Taïwan; cela envoie un message important de détermination américaine qui aide Taiwan.

La concurrence avec la Chine s’inscrit dans un contexte d’interdépendance économique étroite et de liens commerciaux entre elle et les États-Unis. De telles connexions ont remarquablement bien servi les deux pays et le reste du monde, mais elles ont également créé des vulnérabilités critiques et de graves risques pour la sécurité et la prospérité des États-Unis. La pandémie de Covid-19 a fait comprendre à chaque gouvernement le danger de dépendre d’un seul pays pour les fournitures médicales vitales, tout comme la guerre menée par la Russie en Ukraine a fait comprendre à l’Europe les risques de dépendre d’un seul pays pour l’énergie. Dans le monde d’aujourd’hui, aucun pays ne veut se retrouver à la merci d’un seul fournisseur de minéraux et de technologies critiques, surtout si ce fournisseur a l’intention de transformer ces dépendances en armes. Comme l’ont soutenu les décideurs américains, la meilleure réponse consiste à «réduire les risques» et à se diversifier judicieusement, en sécurisant les chaînes d’approvisionnement des États-Unis, en protégeant leur avance technologique et en investissant dans leur capacité industrielle.

Dans ce monde volatile et divisé (…), les démocraties et les autocraties, les économies développées et celles en développement, ainsi que les pays du Sud, sont de plus en plus déterminés à diversifier leurs relations pour maximiser leurs options. Ils voient peu d’avantages et beaucoup de risques à s’en tenir à des relations géopolitiques monogames avec les États-Unis ou la Chine.

De plus en plus de pays seront probablement attirés par un statut de relation géopolitique «ouverte» (…), suivant l’exemple des États-Unis sur certaines questions tout en cultivant leurs relations avec la Chine. Et si le passé constitue un précédent, Washington devrait être attentif aux rivalités entre un nombre croissant de puissances moyennes, qui ont historiquement contribué à déclencher des collisions entre les grandes puissances.

Une situation explosive au Moyen-Orient

La crise précipitée par le massacre du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 rappelle douloureusement la complexité des choix que le Moyen-Orient continue de poser aux États-Unis. La concurrence avec la Chine restera la priorité absolue de Washington, mais cela ne signifie pas qu’il puisse échapper à d’autres défis. Cela signifie simplement que les États-Unis doivent naviguer avec prudence et discipline, éviter les excès et user de leur influence à bon escient.

J’ai passé une grande partie des quatre dernières décennies à travailler au Moyen-Orient et j’ai rarement vu une situation aussi complexe et explosive. Mettre fin à l’intense opération terrestre israélienne dans la bande de Gaza, répondre aux besoins humanitaires profonds des civils palestiniens en souffrance, libérer les otages, empêcher la propagation du conflit à d’autres fronts de la région et élaborer une approche viable pour le «jour d’après» à Gaza. sont tous des problèmes incroyablement difficiles. Il en va de même pour la résurrection de l’espoir d’une paix durable garantissant la sécurité d’Israël ainsi que la création d’un État palestinien et tirant parti des opportunités historiques de normalisation avec l’Arabie saoudite et d’autres pays arabes. Aussi difficile que cela puisse paraître d’imaginer ces possibilités dans le contexte de la crise actuelle, il est encore plus difficile d’imaginer sortir de la crise sans les poursuivre sérieusement.

La clé de la sécurité d’Israël – et de la région – réside dans les relations avec l’Iran. Le régime iranien a été enhardi par la crise et semble prêt à se battre jusqu’à son dernier mandataire régional, tout en élargissant son programme nucléaire et en permettant l’agression russe. Dans les mois qui ont suivi le 7 octobre, les Houthis, le groupe rebelle yéménite allié à l’Iran, ont commencé à attaquer des navires commerciaux dans la mer Rouge, et les risques d’escalade sur d’autres fronts persistent.

Les États-Unis ne sont pas les seuls responsables de la résolution des problèmes épineux du Moyen-Orient. Mais aucun d’entre eux ne peut être géré, et encore moins résolu, sans un leadership actif des États-Unis.

Des espions comme nous

La concurrence et l’incertitude géopolitiques – sans parler des défis communs tels que le changement climatique et les progrès technologiques sans précédent comme l’intelligence artificielle – créent un paysage international extrêmement complexe. L’impératif pour la CIA est de transformer son approche du renseignement pour suivre le rythme de ce monde en transformation rapide. La CIA et le reste de la communauté du renseignement américain – dirigés par Avril Haines, la directrice du renseignement national – travaillent dur pour faire face à cette urgence avec l’urgence et la créativité qu’elle requiert.

Ce nouveau paysage présente des défis particuliers pour une organisation axée sur l’intelligence humaine. Dans un monde où les principaux rivaux des États-Unis – la Chine et la Russie – sont dirigés par des autocrates opérant au sein de cercles restreints de conseillers, il est à la fois plus important et plus difficile que jamais d’avoir un aperçu des intentions des dirigeants.

Tout comme le 11 septembre a marqué le début d’une nouvelle ère pour la CIA, l’invasion de l’Ukraine par la Russie a également marqué le début d’une nouvelle ère. Je suis profondément fier du travail accompli par la CIA et nos partenaires du renseignement pour aider le président et les hauts responsables politiques américains – et en particulier les Ukrainiens eux-mêmes – à contrecarrer Poutine. Ensemble, nous avons fourni une alerte précoce et précise de l’invasion imminente. Cette connaissance a également permis au président de décider de m’envoyer à Moscou pour avertir Poutine et ses conseillers en novembre 2021 des conséquences de l’attaque que nous savions qu’ils préparaient. Convaincus que leur fenêtre de domination de l’Ukraine était en train de se fermer et que l’hiver prochain offrait une opportunité favorable, ils sont restés impassibles – surestimant largement leur propre position et sous-estimant la résistance ukrainienne et la détermination occidentale.

Depuis, de bons renseignements ont aidé le président [Biden] à mobiliser et à maintenir une forte coalition de pays en faveur de l’Ukraine. Il a également aidé l’Ukraine à se défendre avec un courage et une persévérance remarquables. Le président a également fait un usage créatif de la déclassification stratégique. Avant l’invasion, l’administration, aux côtés du gouvernement britannique, avait dévoilé les projets russes d’opérations conçues pour rejeter la faute sur les Ukrainiens et fournir un prétexte à une action militaire russe. Ces révélations et celles qui ont suivi ont dénié à Poutine les faux récits que je l’ai vu si souvent utiliser comme arme dans le passé. Ils l’ont mis dans une position inconfortable et inhabituelle. Et ils ont soutenu à la fois l’Ukraine et la coalition qui la soutient.

Pendant ce temps, la désaffection à l’égard de la guerre continue de ronger les dirigeants et le peuple russe, sous l’épaisse surface de la propagande et de la répression d’État. Ce courant de désaffection sous-jacent crée une opportunité de recrutement unique dans une génération pour la CIA. Nous ne la gaspillons pas.

Même si la Russie constitue peut-être le défi le plus immédiat, la Chine constitue la plus grande menace à long terme et, au cours des deux dernières années, la CIA s’est réorganisée pour refléter cette priorité. Nous avons commencé par reconnaître un fait organisationnel que j’ai appris il y a longtemps : les priorités ne sont réelles que si les budgets les reflètent. En conséquence, la CIA a consacré beaucoup plus de ressources à la collecte, aux opérations et aux analyses de renseignements liés à la Chine dans le monde entier, doublant ainsi le pourcentage de notre budget global consacré à la Chine au cours des deux dernières années seulement. Nous recrutons et formons davantage de personnes parlant le mandarin tout en intensifiant nos efforts à travers le monde pour rivaliser avec la Chine, de l’Amérique latine à l’Afrique en passant par l’Indo-Pacifique.

La CIA compte une douzaine de «centres de mission», des groupes spécialisés dans des problématiques spécifiques qui rassemblent des agents des différentes directions des agences. En 2021, nous avons créé un nouveau centre de mission exclusivement dédié à la Chine. Seul centre de mission couvrant un seul pays, il constitue un mécanisme central de coordination du travail sur la Chine, un travail qui s’étend aujourd’hui à tous les services de la CIA. Et nous renforçons également discrètement les canaux de renseignement vers nos homologues de Pékin, un moyen important d’aider les décideurs politiques à éviter des malentendus inutiles et des collisions involontaires entre les États-Unis et la Chine.

Même si la Chine et la Russie accaparent une grande partie de l’attention de la CIA, l’agence ne peut pas se permettre de négliger d’autres défis, de la lutte contre le terrorisme à l’instabilité régionale. La frappe américaine réussie en Afghanistan en juillet 2022 contre Ayman Al-Zawahiri, co-fondateur et ancien chef d’Al-Qaïda, a démontré que la CIA reste fortement concentrée sur les menaces terroristes et conserve des capacités importantes pour les combattre. La CIA consacre également des ressources substantielles à la lutte contre l’invasion du fentanyl, l’opioïde de synthèse qui tue des dizaines de milliers d’Américains chaque année. Et des défis régionaux bien connus se profilent, non seulement dans des endroits considérés depuis longtemps comme stratégiquement importants, comme la Corée du Nord et la mer de Chine méridionale, mais également dans des régions du monde dont l’importance géopolitique ne fera que croître dans les années à venir, comme l’Amérique latine et l’Afrique.

Des espions plus intelligents

Parallèlement, nous transformons notre approche des technologies émergentes. La CIA s’efforce de combiner des outils de haute technologie avec des techniques séculaires de collecte de renseignements auprès d’individus : l’intelligence humaine, ou Humint. Bien entendu, la technologie rend de nombreux aspects de l’espionnage plus difficiles que jamais. À l’ère des villes intelligentes, avec des caméras vidéo dans chaque rue et une technologie de reconnaissance faciale de plus en plus omniprésente, l’espionnage est devenu beaucoup plus difficile. Pour un officier de la CIA travaillant à l’étranger dans un pays hostile et rencontrant des sources qui risquent leur propre sécurité pour leur fournir des informations précieuses, une surveillance constante constitue une menace aiguë. Mais la même technologie qui fonctionne parfois contre la CIA – qu’il s’agisse de l’exploitation de mégadonnées pour révéler les schémas des activités de l’agence ou de réseaux de caméras massifs capables de suivre chaque mouvement d’un agent – ​​peut également être utilisée pour elle et contre d’autres.

La CIA se lance dans une course contre ses rivaux pour mettre à profit les technologies émergentes. L’agence a nommé son premier directeur de la technologie. Et elle a établi un autre nouveau centre de mission axé sur l’établissement de meilleurs partenariats avec le secteur privé, où l’innovation américaine offre un avantage concurrentiel significatif.

Les talents scientifiques et technologiques internes de la CIA restent exceptionnels. L’agence a développé au fil des ans des gadgets d’espionnage, mon préféré étant la caméra de la guerre froide conçue pour ressembler et planer comme une libellule. La révolution de l’intelligence artificielle et l’avalanche d’informations open source parallèlement à celles que nous collectons clandestinement créent de nouvelles opportunités historiques pour les analystes de la CIA. Nous développons de nouveaux outils d’IA pour aider à digérer tout ce matériel plus rapidement et plus efficacement, permettant ainsi aux officiers de se concentrer sur ce qu’ils font le mieux : fournir des jugements raisonnés et des informations sur ce qui compte le plus pour les décideurs politiques et ce qui compte le plus pour les intérêts américains. L’IA ne remplacera pas les analystes humains, mais elle leur donne déjà du pouvoir.

Une autre priorité dans cette nouvelle ère est d’approfondir le réseau inégalé de partenariats de renseignement de la CIA à travers le monde, un atout qui manque actuellement aux rivaux des États-Unis. La capacité de la CIA à bénéficier de ses partenaires – de leur collection, de leur expertise, de leurs perspectives et de leur capacité à opérer dans de nombreux endroits plus facilement que l’agence ne le peut – est essentielle à son succès. Tout comme la diplomatie dépend de la revitalisation de ces partenariats anciens et nouveaux, le renseignement aussi. À la base, la profession du renseignement concerne les interactions humaines, et rien ne remplace le contact direct pour renforcer les liens avec nos alliés les plus proches et communiquer avec nos adversaires les plus féroces. Au cours de plus de 50 voyages à l’étranger en près de trois ans, j’ai apprécié toute la gamme de ces relations.

Parfois, il est plus pratique pour les agents du renseignement de traiter avec des ennemis historiques dans des situations où un contact diplomatique peut impliquer une reconnaissance formelle. C’est pourquoi le président m’a envoyé à Kaboul fin août 2021 pour dialoguer avec les dirigeants talibans, juste avant le retrait définitif des troupes américaines. Parfois, les relations de la CIA dans des régions complexes du monde peuvent offrir des possibilités pratiques, comme dans les négociations en cours avec l’Égypte, Israël, le Qatar et le Hamas sur un cessez-le-feu humanitaire et la libération des otages de Gaza. Parfois (…), la diplomatie du renseignement peut encourager une convergence d’intérêts et soutenir discrètement les efforts des diplomates et des décideurs politiques américains.

Un travail difficile dans des endroits difficiles

Chaque jour, lorsque je lis des câbles provenant de stations du monde entier, que je voyage dans des capitales étrangères ou que je parle avec des collègues au siège, je me souviens de la compétence et du courage des officiers de la CIA, ainsi que des défis incessants auxquels ils sont confrontés. Ils accomplissent un travail difficile dans des endroits difficiles. Surtout depuis le 11 septembre, ils opèrent à un rythme incroyablement rapide. En effet, pour assurer la mission de la CIA dans cette ère nouvelle et intimidante, il faut prendre soin de notre peuple. C’est pourquoi la CIA a renforcé ses moyens médicaux au siège et sur le terrain; des programmes améliorés pour les familles, les travailleurs à distance et les couples à deux carrières; et exploré des parcours de carrière plus flexibles, en particulier pour les technologues, afin que les agents puissent évoluer dans le secteur privé et revenir plus tard dans l’agence.

Nous avons rationalisé notre processus de recrutement de nouveaux officiers. Il faut désormais un quart du temps qu’il fallait il y a deux ans pour passer de la demande à l’offre finale et à l’habilitation de sécurité. Ces améliorations ont contribué à un regain d’intérêt pour la CIA. En 2023, nous avons eu plus de candidats qu’au cours de n’importe quelle année depuis les lendemains immédiats du 11 septembre. Nous travaillons également dur pour diversifier notre main-d’œuvre, atteignant des sommets historiques en 2023 en termes de nombre de femmes et d’agents issus de minorités embauchés, ainsi que de nombre de promotions aux échelons les plus élevés de l’agence.

Par nécessité, les agents de la CIA opèrent dans l’ombre, généralement loin des yeux et du cœur; les risques qu’ils prennent et les sacrifices qu’ils consentent sont rarement bien compris. À une époque où la confiance dans les institutions publiques américaines est souvent limitée, la CIA reste une institution résolument apolitique, liée par le serment que moi et tous les autres membres de l’agence avons prêté pour défendre la Constitution et par nos obligations en vertu de la loi.

Les agents de la CIA sont également liés par un sentiment de communauté et par un engagement profond et partagé envers le service public à ce moment crucial de l’histoire américaine. Ils connaissent la vérité grâce aux conseils que j’ai reçus il y a de nombreuses années de mon père, qui a eu une brillante carrière militaire. Alors que je me demandais quoi faire de ma vie professionnelle, il m’a envoyé une note manuscrite : «Rien ne peut vous rendre plus fier que de servir votre pays avec honneur.» Cela m’a aidé à me lancer dans une longue et heureuse carrière au sein du gouvernement, d’abord dans le service extérieur et maintenant à la CIA. Je n’ai jamais regretté le choix que j’ai fait. Je suis extrêmement fier de servir aux côtés de milliers d’autres officiers de la CIA qui ressentent la même chose à l’égard des leurs et qui relèvent le défi d’une nouvelle ère.

Traduit de l’anglais.

* Directeur de la Central Intelligence Agency.

** Le titre et les intertitres sont de la rédaction.

