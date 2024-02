Hausse des exportations tunisiennes de marchandises de 7,9% en 2023

Dans son agenda 2024, le Centre de promotion des exportations (Cepex) a programmé 74 activités promotionnelles, réparties entre l’organisation de la participation tunisienne à des foires et salons à l’étranger, des délégations d’hommes d’affaires et des rencontres professionnelles, ainsi que des missions de prospection et des visites d’importateurs à Tunisie.

Selon le directeur général du Cepex, Mourad Ben Hassine, le programme comprend l’organisation de 29 événements commerciaux à l’étranger et 45 opérations promotionnelles ciblant les marchés étrangers.

Au total, 560 entreprises devraient participer aux activités promotionnelles de cette année, ciblant 25 marchés en Afrique (9), dans les pays arabes (7) et en Europe (8).

Six nouvelles destinations seront introduites en 2024 : le Sultanat d’Oman, le Burkina Faso, l’Ouganda, la Guinée, le Sénégal et le Canada.

En 2023, les recettes des exportations de marchandises ont atteint près de 62 milliards de dinars, en hausse de 4,5 milliards de dinars (7,9%) par rapport à 2022.

L’augmentation des recettes provenant des exportations de biens, à un rythme plus rapide que celui des importations, permettra de réduire le déficit commercial de 8,1 milliards de dinars, à 17 milliards de dinars en 2023, et d’améliorer le taux de couverture des importations par les exportations à 8,9%.

Les revenus des exportations des autres secteurs d’exportation, hors revenus de l’énergie et des huiles lubrifiantes, ainsi que des mines, du phosphate et ses dérivés, ont augmenté de 12,5% à 55,6 milliards de dinars.