Les entreprises tunisiennes appelées à participer au salon international PLMA

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) a appelé les entreprises tunisiennes souhaitant participer au Salon international PLMA : World Private Label, à soumettre leurs formulaires de participation via la plateforme E-Cepex, sur ce lien, au plus tard le 20 février 2024.

Le salon PLMA : World Private Label, qui se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas), du 28 au 29 mai 2024.

En 2023, l’événement a réuni 16 430 visiteurs de 126 pays et 2 678 exposants.

Depuis plus de 35 ans, le salon PLMA rassemble détaillants, grossistes et autres professionnels de la marque distributeur avec les fabricants pour les aider à trouver de nouveaux produits et fournisseurs, reconfirmer les partenariats existants, identifier les nouveaux développements, tenir des réunions stratégiques et planifier leurs projets privés et feuilles de route du label pour l’année à venir.