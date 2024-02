Tunisie : La présidente de la BERD Odile Renaud-Basso reçue par Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, ce lundi 19 février 2024 au Palais de Carthage, Odile Renaud-Basso, présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ( BERD), en visite de deux jours en Tunisie.

La présidence a indiqué dans un communiqué que cette rencontre a été l’occasion de passer en revue le développement des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la BERD et que le chef de l’Etat a souligné «l’importance de consolider les mécanismes de dialogue entre les deux parties en vue de financer des projets dans le cadre d’une vision globale répondant aux choix du peuple tunisien, et ce, dans différents secteurs», notamment celui des énergies renouvelables, des nouvelles Technologies, du dessalement de l’eau, de la santé, des infrastructures…

Kaïs Saïed a par ailleurs affirmé que l’État soutient l’initiative privée et le secteur des affaires, ainsi que la préservation des services publics essentiels tels que la santé et les transports et qu’il s’engage également «à soutenir les établissements publics, compte tenu de leur rôle central dans l’économie nationale et dans la protection des droits humains fondamentaux tels que la santé. le transport…», lit-on encore dans le communiqué.

Il a par ailleurs souligné l’attachement de l’État à fournir les garanties juridiques et législatives nécessaires et un environnement propice aux investissements privés et à encourager les partenaires de la Tunisie à financer des projets visant à améliorer la croissance économique et le développement.

Pour sa part, Odile Renaud-Basso, qui a souligné l’engagement de la BERD envers le pays et sa transition vers l’économie verte. a rappelé que la banque intervient depuis plus de 10 ans et a déjà investi dans de nombreux projets en Tunisie pour une valeur de 2 milliards d’euros.

«Je très heureuse d’être arrivée hier en Tunisie pour une visite de deux jours. C’est la première visite que je fais en Tunisie en tant que présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement…. Je viens d’avoir une réunion très interagissante et très utile avec le président de la république pour discuter des grandes priorités», a-t-elle lancé à l’issue de la rencontre,

Et d’ajouter : «J’aurais dans les jours qui viennent des réunions avec le gouvernement et notre Gouverneur pour aider des entreprises que l’on finance et nos partenaires en Tunisie sur des projets très concerts sur lesquels on travaille pour le pays».

Y. N.