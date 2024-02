Lancement de TAIS NextGen, la communauté des jeunes chercheurs tunisiens en IA

La Tunisian AI Society (TAIS), fondée par Salma Jamoussi et Sami Ayari, annonce le lancement d’une toute nouvelle communauté appelée «TAIS NextGen», visant à rassembler les jeunes chercheurs tunisiens en intelligence artificielle (IA), talentueux et passionnés, en Tunisie et à l’étranger, afin de leur offrir un espace de collaboration, de partage des connaissances et de soutien mutuel.

Dans un communiqué publié le 23 février 2024, TAIS parle d’une «communauté dynamique et collaborative», ouverte à tous les jeunes chercheurs en IA, qu’ils soient doctorants, postdocs, chercheurs en début de carrière ou jeunes professionnels, qui organisera à l’intention de ses membres diverses activités pour développer leurs compétences, notamment des conférences, des séminaires, des ateliers, des hackathons et des discussions informelles destinés à faciliter l’idéation, la présentation de la recherche et la collaboration sur des projets communs.

Pour faciliter le partage des connaissances, TAIS NextGen servira de plaque tournante pour favoriser une culture d’apprentissage collaboratif parmi ses membres.

Elle mettra en œuvre des programmes de mentorat, des conférences internationales et des ateliers de développement des compétences pour soutenir la progression des jeunes chercheurs. Et les mettra en contact avec des experts de l’industrie, des entreprises et des institutions universitaires, afin de faciliter les partenariats et l’accès aux opportunités professionnelles.

En facilitant les projets de recherche collaborative, la communauté vise à amplifier l’impact de la recherche sur l’IA en Tunisie et au-delà. Et en réunissant la prochaine génération de talents en IA, TAIS NextGen contribuera au renforcement des relations entre les talents tunisiens en IA et les jeunes prodiges tunisiens résidant ou nés à l’étranger et la Tunisie, à l’amélioration de la visibilité de l’IA tunisienne au niveau international avec la participation de jeunes chercheurs à des conférences et collaborations internationales pour mettre en valeur l’expertise tunisienne et rehausser son profil sur la scène mondiale de l’IA, au renforcement de la recherche et de l’innovation en IA en Tunisie, en jouant un rôle crucial dans la conception et le déploiement d’applications utiles à la société et en stimulant la recherche de haute qualité et les solutions innovantes.

TAIS NextGen invite tous les jeunes chercheurs tunisiens, les passionnés d’IA tunisiens et les innovateurs en herbe en Tunisie et dans le monde entier à se joindre à cette initiative. «Que vous soyez un étudiant, un universitaire ou un professionnel de l’industrie, votre passion pour l’IA est ce qui nous unit», lance TAIS dans son communiqué. En ajoutant : «Ensemble, nous pouvons créer une force puissante pour le changement positif et l’innovation, ensemble, renforçons l’avenir de la Tunisie.»

I. B. (avec communiqué).