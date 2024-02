Les Marocains boycottent une marque de couscous vendue en Israël

En solidarité avec la Palestine, des internautes marocains ont lancé une campagne web appelant à boycotter une entreprise locale de couscous après que ses produits ont récemment été mis en vente sur un site Internet israélien. La campagne devenue virale sur X cible l’un des symboles de l’économie maghrébine.

Dari, une marque marocaine leader de couscous et de pâtes fondée en 1995, exporte ses produits dans plus de 45 pays sur 5 continents. L’accord avec Tomer, exportateur et distributeur en Israël a également été largement médiatisé sur la page Facebook du ministère israélien des Affaires étrangères.

«Le goût du Maroc en Israël ! Le couscous marocain est vendu en Israël, et il y a une forte demande de produits marocains. Il existe une coopération mutuelle entre Israël et le Maroc dans divers domaines, notamment le commerce et l’agriculture», peut-on lire dans l’un des messages publicitaires.

Les internautes marocains ne l’ont pas bien pris et après les marches de solidarité avec la Palestine, ils ont commencé à boycotter le couscous et tous les produits de l’entreprise d’origine. Le hashtag #BoycottDari a rapidement gagné du terrain en ligne.

La nouvelle est rapportée par plusieurs journaux en ligne marocains.

Le Maroc, dont les relations officieuses et secrètes avec Israël remontent aux années 1980, a rejoint les accords d’Abraham pour normaliser ses relations avec Israël en décembre 2020. Depuis lors, les échanges commerciaux entre les deux pays ont considérablement augmenté, passant de 13,8 millions de dollars en janvier 2022 à 28,9 millions de dollars au cours des quatre premiers mois de 2023 seulement, selon les données du Institut de paix des Accords d’Abraham. Pour l’instant, ni Dari ni Tomer n’ont réagi à propos de l’affaire du couscous. Le boycott rouvre cependant le débat au Maroc sur la coopération économique avec Israël à la lumière de la guerre à Gaza.

Il faut dire qu’Israël constitue une bonne débouchés pour certains produits marocains, d’autant qu’on estime à 800 000 les Israéliens originaires du Maroc sur une population totale d’environ 6,2 millions d’individus.

I. B.