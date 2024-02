Décès de la grande militante Cherifa Dali Saadaoui (1929-2024)

La triste nouvelle était tombée mercredi soir, 28 février 2024, vers minuit, c’est sa fille Tounès qui a annoncée avec beaucoup d’émotion et de courage le décès de sa maman, Cherifa Dali Saadaoui, la grande militante, notre doyenne à l’âge de 94 ans.

Epouse et compagne de lutte du grand militant syndicaliste et communiste Hassen Saadaoui, ancien président de l’Union syndicale des travailleurs de Tunisie (USTT, 1946-1956), décédé dans les locaux de la police, le 12 février 1962, dans le sillage de l’interdiction du Parti communiste tunisien (PCT), dans des conditions non encore clairement élucidées.

Cherifa avait accompagné Hassen Saadaoui pendant 18 ans en formant une famille et des enfants, mais aussi en militante au sein de l’Union des femmes de Tunisie, organisation féminine proche du PCT, présidée par feue Nabiha Ben Miled, elle a milité au sein du PCT et a été à plusieurs reprises membre de son comité central. Entre 1946 et 1963, elle a été présente dans plusieurs tribunes internationales toujours avec le drapeau national tunisien et défendant la cause de la libération de la Tunisie et son indépendance.

Après le décès de Hassen Saadaoui, la défunte a veillé courageusement et dignement pendant 61 ans à éduquer leurs enfants et à les accompagner. Militante convaincue pour la cause des femmes, malgré l’interdiction de son organisation des femmes et de son parti, elle n’a pas hésité à prêter main forte aux actions de l’UNFT dirigée par la vaillante Radhia Haddad jusqu’à l’éviction de cette dernière de l’organisation féminine et sa poursuite devant les tribunaux.

Paix à son âme, Chérifa Saadaoui restera une grande figure du militantisme féminin, une femme combattante pour le progrès et la liberté de la Tunisie. Lors de notre dernière rencontre avec elle, le 11 février dernier, elle paraissait en forme et éveillée, nous a vivement remercié d’avoir veillé avec elle à la sauvegarde de la mémoire de son époux et camarade Hassen Sadaoui.

Sincères condoléances à tous ses proches et en particulier à sa fille Tounès qui l’a accompagné durant toutes ces dernières années.

Habib Kazdaghli (historien).