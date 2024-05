Hassib Ben Ammar et le combat pour les libertés et la démocratie en Tunisie

Neila Haddad, fille de feu Radhia Haddad, ancienne présidente de l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT), et nièce de Hassib Ben Ammar, ancien ministre de la Défense, ancien maire de Tunis et co-fondateur, avec Dr Saadoun Zmerli, de la Ligue tunisienne de défense de droits de l’homme (LTDH) a écrit un ouvrage sur le parcours de son oncle maternel et son combat pour les libertés et la démocratie en Tunisie. (Illustration: Hassib Ben Ammar et Radhia Haddad en 1969)

L’ouvrage intitulé ‘‘Le combat pour les libertés. De l’indépendance… à la démocratie’’, qu’elle a édité à compte d’auteur, cherche à rendre hommage à Hassib Ben Ammar qui, dans les années 1970-1980, a rompu ses liens avec le pouvoir autocratique de Habib Bourguiba et fut l’un des plus fervents militants pour les libertés et les droits de l’homme en Tunisie, aux côtés d’autres anciens militants pour l’indépendance et membres du Néo-Destour, le parti au pouvoir de l’époque, dont feu Ahmed Mestiri et feue Radhia Haddad.

Neila Haddad présentera son livre lors d’une rencontre le 10 juin 2024, à la librairie Al-Kitab à Mutuelleville, Tunis, aux côtés de deux anciens compagnons de lutte de Hassib Ben Ammar : Ismaïl Boulahia et Hammouda Ben Slama, qui témoigneront, à l’occasion et apporteront des éclairages sur l’action politique de celui qui fut l’un des principaux éclaireurs de la voie devant des générations de militants démocrates en Tunisie et dans le monde.

Un parcours exemplaire et un destin semé d’embuches qui mérite d’être mieux connu des jeunes générations.

I. B.