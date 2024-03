Appel à candidatures pour des PME tunisiennes du secteur textile

Le Programme mondial textile et habillement (GTEX-Tunisie) vient de lancer un appel à candidatures pour la sélection des petites et moyennes entreprises (PME) du secteur textile et habillement en Tunisie, qui bénéficieront du soutien exclusif du programme GTEX/Menatex II (2024-2027).

Pour être sélectionnées, les PME doivent répondre aux critères suivants : être une entreprise industrielle basée en Tunisie et employant moins de 500 personnes; exportant ou prêt à exporter vers les marchés internationaux; et engagée en faveur du développement durable.

Les entreprises peuvent soumettre leur candidature en ligne via ce lien.

Selon le programme, il s’agit d’une opportunité pour les entreprises de se développer à l’échelle mondiale tout en contribuant à un avenir plus durable. La date limite pour postuler pour les entreprises est le 24 mars 2024.

Le projet GTEX/Menatex-Tunisie est le résultat d’un partenariat entre le gouvernement tunisien, le secrétariat d’État suisse à l’économie (Seco) et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (Sida), en tant que donateurs, qui ont fourni les fonds nécessaires à la mise en œuvre le projet, ainsi que le Centre du commerce international des Nations Unies (ITC) et l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en tant qu’agence chargée de la mise en œuvre du projet.

Le Programme mondial pour le textile et l’habillement (GTEX/Menatex) en Tunisie vise à renforcer la compétitivité des exportations dans l’industrie du textile et de l’habillement.

L’impact envisagé du projet est d’augmenter l’emploi et les revenus tout au long de la chaîne de valeur du textile et de l’habillement (T&C) dans le pays.