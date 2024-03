Football : la Tunisie bouscule la Croatie, avant de s’incliner aux tirs au but

En match amical, hier soir, samedi 23 mars 2023, au Caire, la Tunisie a fait match nul 0-0 face à la Croatie renforcée par toutes ses stars, avant de s’incliner aux tirs aux buts (4-5) malgré deux arrêts du gardien Aymen Dahmen. Les protégés de Montassar Louhichi, qui ont sorti un bon match tactique, auraient mérité mieux.

Par Imed Bahri

Ce match de demi-finales du tournoi amical Fifa Serie a permis aux Aigles de Carthage de montrer un bien meilleur visage que celui affiché lors de la dernière Coup d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire, qui les a vus éliminés dès le premier tour, pour la première fois depuis 2013. Ils joueront pour la troisième place du tournoi contre les Néo- Zélandais, qui avaient perdu, vendredi, contre l’Egypte (0-1), la finale devant être jouée entre l’Egypte et la Croatie.

Pour les Pharaons, la rencontre de bonne facture livrée par les Aigles de Carthage contre les Croates, leurs prochains adversaires, est riche en enseignements sur le plan tactique, car les Tunisiens ont réussi à annihiler toutes les tentatives de leurs adversaires, acculés à faire circuler inutilement le ballon, et ont même failli les tromper à plusieurs reprises, avec même, en première mi-temps, un but marqué – le seul de la rencontre – mais annulé par le VAR pour hors-jeu.

Jouant à l’Italienne, les Tunisiens, bien regroupés devant leur excellent gardien Béchir Ben Saïed, ont laissé la possession de la balle aux camarades de Luca Modric, remplacé en seconde mi-temps. Et ont procédé par des contre-attaques rapides qui, à la 10 et à la 16e ont failli surprendre l’adversaire. Une troisième contre-attaque, menée par les défenseurs latéraux, Wajdi Kechrida et Ali Abed a vu ce dernier rater un but tout fait en mettant légèrement à côté de la cage un excellent centrage de son coéquipier (26e).

A la 31e, Hamza Jelassi trouvait la faille d’une tête décroisée suite à un coup franc botté de la droite, mais son but était invalidé deux minutes plus tard après intervention de la VAR (33e).

Secoués et blessés dans leur amour propre, les troisièmes de la Coupe du monde 2022 se sont appliqués en attaque, mais ils ont buté sur une défense tunisienne intraitable. Les hommes de Montasser Louhichi étaient de nouveau proches du hold-up sur une tête de Sayfallah Ltaief, entré en seconde mi-temps, sur un judicieux débordement et centrage à la 89e.

La sélection tunisienne, remaniée dans tous ses compartiments et diminuée de plusieurs titulaires (notamment Yassine Meriah, Montassar Talbi, Ellyes Skhiri, Ali Maaloul et Youssef Msakni), a finalement sorti un bon match, très rigoureux sur le plan tactique, réussissant à annihiler toutes les tentatives adverses, et à jouer d’égal à égal avec de grosses pointures du football mondial, se payant même le luxe de les titiller et de les mettre en danger.

L’inquiétude qui se lisait sur le visage de l’entraîneur croate durant tout le match, puis la satisfaction qu’il a affiché après la séance des tirs au but, indécise jusqu’au bout, en dit long sur les sueurs froides que lui ont causé les Aigles de Carthage pendant pratiquement tout le match, plus difficile que prévu pour les Croates.