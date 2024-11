La Tunisie arrache la victoire contre Madagascar et se qualifie pour la CAN 2025

La Tunisie est parvenue dans la soirée de ce jeudi 14 novembre 2024 à arracher la victoire contre Madagascar (3-2) , validant ainsi sa qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Lors de la cinquième journée des éliminatoires à Pretoria, les Aigles de Carthage ont bien entamé le match et ont ouvert le score à la 6e minute, avec un but signé Hamza Rafia maintenant l’avantage pour quelques minutes jusqu’à une boulette du gardien Amanallah Memmiche qui a marqué contre son camp à la 20e minute.

Après plusieurs occasions des deux côtés, Sayfallah Ltaief redonne l’avantage à la Tunisie (2-1) à la 40ème minute mais les Malgaches sont rapidement revenus à la charge avec une frappe d’Ibrahim Samuel Amada ayant permis à nouveau d’égaliser (2-2).

La deuxième période n’a pas été de tout repos pour les deux équipes et encore moins pour les Aigles de Carthage qui ont été réduits à 10 après l’expulsion de Wajdi Kechrida (90e) , mais à la 93e minute, alors qu’on se dirigeait tout droit vers un match nul, Ali Abdi a délivré ses coéquipiers et a offert victoire et qualification à la Tunisie.

