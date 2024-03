Les opérateurs privés veulent impulser les investissements tuniso -algériens    

Une mission d’affaires multisectorielle et un forum tuniso-algérien d’investissement et de partenariat seront organisés par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) à Alger du 5 au 9 mai 2024.

La mission, organisée en collaboration avec plusieurs chambres de commerce et d’industrie et structures économiques algériennes, comprendra des rencontres de partenariat et d’investissement entre les membres de la délégation et leurs homologues algériens, indique la CCIS dans un communiqué.

Des visites de terrain de plusieurs structures économiques et unités industrielles sont également prévues, outre la visite du salon de la construction Batimatec, qui se tiendra à Alger au cours de la même période.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des efforts visant à favoriser davantage les relations économiques entre les institutions tunisiennes et algériennes, notamment dans le domaine des investissements conjoints, indique la CCIS.

Les relations économiques tuniso-algériennes affichent des perspectives prometteuses, notamment suite à la promulgation d’une nouvelle législation réglementant ce domaine, qui contribuera à accroître la présence des produits tunisiens sur le marché algérien et à développer davantage le partenariat tuniso-algérien, qui reste très en-deçà des potentiels existants dans tous les domaines, malgré les déclarations d’intention des dirigeants politiques des deux pays. L’absence d’intégration régionale, en raison des divergences profondes entre l’Algérie et le Maroc, empêche la montée en puissance des échanges bilatéraux et régionaux.

Rappelons que la Tunisie et l’Algérie sont liés par un Accord commercial préférentiel (ACP), signé à Tunis le 4 décembre 2008 et entré en vigueur le 1er mars 2014. Un projet de zone de libre-échange frontalière est à l’étude depuis 2015 pour le développement des régions frontalières.

Concernant les échanges commerciaux entre les deux pays, 95% des exportations algériennes concernent le secteur du gaz naturel et le pétrole, tandis que les principales exportations tunisiennes concernent, selon les chiffres de 2017, les matériaux de construction (25%), les produits miniers (19%), chimiques (17%), électroniques et moteurs (16%) et agroalimentaires (6%).

Toujours en 2017, l’Algérie compte environ 700 sociétés tunisiennes exerçant entre autres dans les services, la production de biens et l’importation: la Tunisie est ainsi à la 5e position des sociétés étrangères actives en Algérie. Il existe en outre plus de 600 commerçants tunisiens, opérant principalement dans la distribution de détail et services, plaçant ainsi la Tunisie en deuxième position en termes de commerçants étrangers exerçant en Algérie.

I. B.