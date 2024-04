Prolongation de la détention du SG du Syndicat des forces de sécurité intérieure

La justice a décidé, ce lundi 1er février 2024, de prolonger la détention du secrétaire générale du Syndicat des forces de sécurité intérieure (SFSI).

C’est ce qu’a indiqué une source proche du dossier, citée par Moaïque FM, en précisant que le juge d’instruction du Pôle judiciaire économique et financier a informé le concerné de cette prolongation, de quatre mois supplémentaires.

Rappelons que l’ancien syndicaliste sécuritaire est notamment accusé dans des affaires de suspicions de blanchiment d’argent et de faux et usage de faux et a avait fait l’objet, en octobre dernier, d’un mandat de dépôt.

Y. N.