Tunisie : les ambitions renouvelées des professionnels du textile-habillement

Les membres de la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) ont appelé, mercredi 3 avril 2024, à la poursuite de la mise en œuvre des grandes orientations de l’accord de partenariat public-privé (2022/2026) en vue de dynamiser le secteur.

Lors d’une rencontre avec la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, les professionnels du secteur et à leur tête Haythem Bouajila, président de la FTTH ont souligné l’importance d’encourager les entreprises à adhérer au programme de transformation énergétique et d’autoproduction d’énergie solaire photovoltaïque et à investir dans les zones de développement régional de manière à créer les emplois dont ces régions ont besoin.

Le ministère a indiqué qu’un projet pilote est en cours dans une entreprise de Jebel Oust pour récupérer et recycler les vêtements usagés comme source d’énergie alternative.

Le secteur du textile-habillement contribue à la réalisation des équilibres économiques et sociaux à travers son rôle d’ajustement de la balance commerciale, de développement des exportations, d’attraction des investissements directs étrangers et de création d’emplois, la Tunisie se classant au 10e rang des premiers pays exportateurs de prêt-à-porter vers l’Union européenne au cours de l’année 2023.

Le secteur textile-habillement représente 29% de l’emploi du secteur industriel et fournit 153 000 emplois et 31% du total des établissements industriels. Il compte près de 200 entreprises intégrées avec une présence internationale, dont les exportations représentent 75% de toutes les exportations du secteur industriel. Celles-ci fournissent des produits à haute valeur ajoutée et 52% des emplois.

La balance commerciale du secteur s’est améliorée de 12,5 points par rapport à 2022, passant de 116,5% à 129,1% en 2023, selon Centre technique du textile (Cettex). Ses exportations ont augmenté de 5,61% par rapport à 2022, pour atteindre 9 659,31 millions de dinars (MDT).

Les exportations du secteur au cours des deux premiers mois de l’année en cours se sont élevées à 1 572,5 MDT, et 465 millions exprimées en euros. Alors que les exportations de jeans vers le marché européen se sont élevées à 382 millions d’euros au cours de l’année 2023, la Tunisie étant le premier fournisseur de textile-habillement sur le marché italien.

La réunion a eu lieu en présence de Saber Kilani, directeur général du textile et habillement au ministère.

I. B.