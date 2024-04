Tunisie : accélération des travaux au stade de Sousse

Le coût total du projet de rénovation et d’extension du stade olympique de Sousse dépassera les 70 millions de dinars (MDT), a fait savoir le directeur des bâtiments et de l’équipement à la direction générale des services communs au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Tout en soulignant l’attachement de l’autorité de tutelle à hâter le rythme des travaux afin que le stade puisse accueillir des rencontres continentales et internationales conformément aux normes internationales, Nawfel Belhaj Rhouma, a expliqué, dans une déclaration à l’agence Tap, que les travaux programmés ont été répartis en trois tranches dont une première en cours de réalisation et qui concerne le réseau électrique à travers l’installation d’un éclairage aux normes internationales et des équipements requis pour la transmission télévisuelle, outre l’acquisition d’un tableau lumineux moyennant une enveloppe totale de 8 MDT.

Les travaux de cette première tranche seront parachevés dans un délai de 3 voire 4 mois, soit d’ici le mois d’août prochain.

S’agissant de la deuxième tranche des travaux relative à l’installation des chaises, le responsable a indiqué que celle-ci est encore au stade de l’actualisation de l’appel d’offres, précisant que l’installation des chaises sera généralisée à toutes les tribunes pour un coût initial variant entre 6 et 7 MDT. Il a formé le souhait de voir ces travaux parachevés avant la fin de l’année en cours, étant donné l’enquête judiciaire ouverte sur les soupçons de corruption qui ont accompagné la première phase de l’extension et du réaménagement du stade.

La troisième partie des travaux comprendra, quant à elle, l’installation d’un nouveau centre de presse sur le côté est des tribunes, plus précisément au-dessus des tribunes intermédiaires exposées, connues par les supporters sous le nom de «Chenwa», a ajouté le responsable, notant que les composantes de ce centre comprennent une tribune pour les professionnels des médias, une salle des conférences et une zone mixte pour les interviews, moyennant un coût de 5 MDT. Il a précisé qu’une étude à ce sujet a été confiée à la Fédération tunisienne de football (FTF) pour donner un avis sur les différentes composantes du nouveau centre de presse.

Interrogé sur la possibilité pour l’Etoile du Sahel d’accueillir ses adversaires en championnat sur la pelouse du stade olympique de Sousse, Belhaj Rahouma a expliqué que le stade restera à la disposition de la formation étoilée, étant donné que les travaux seront réalisés par tranches, notamment ceux relatifs à l’installation des sièges, et ne constitueront pas un obstacle à sa désignation pour accueillir des matchs en présence du public.

A noter que les travaux de rénovation et d’extension du stade olympique de Sousse, lancés en 2019, ont été entachés de plusieurs irrégularités, ce qui a conduit le ministère public à autoriser une enquête sur des soupçons de corruption sur la base d’un rapport émis par la Confédération africaine de football, qui n’a pas accordé au stade la qualification légale pour accueillir des matchs continentaux en raison d’un certain nombre de lacunes et de l’absence de conformité avec le cahier des charges international.

Ces dernières années, l’Etoile du Sahel a joué un grand nombre de ses matches continentaux à domicile au stade Hamadi Agrébi de Radès.

Le stade olympique de Sousse a été construit en 1973 et a accueilli de nombreux événements sportifs internationaux importants organisés par la Tunisie, tels que la Coupe d’Afrique des Nations de 1994 et 2004 et la Coupe du monde junior de 1977.

